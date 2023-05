Zaskoczenie po meczu Wisły Kraków. Niespotykane zachowanie trenera

To był kluczowy mecz dla Wisły Kraków , bo gdyby straciła punkty, to nie miałaby już większych szans na drugie miejsce. Krakowianie po niezłym meczu pokonali jednak niecieczan i ciągle liczą się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy.

Wisła Kraków. Trener Sobolewski wskazał bohatera spotkania

- Ten mecz miał wielu bohaterów, ale chciałbym zwrócić uwagę na jednego - na Dawida Szota. Stawiam na tego chłopaka w momentach kryzysowych, bo każdego dnia, dzień w dzień, niesamowicie mocno pracuje i jest niesamowicie mocno skupiony. Kiedy zespół go potrzebuje, wchodzi i daje to, co powinien. I to jest taka właśnie uwaga do wszystkich, którzy czekają w kolejce do gry - podkreśla Sobolewski.