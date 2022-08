Zaskakujący rywal Wisły. Brzęczek zdradza szczegóły

Po czterech meczach Fortuna 1. Ligi Wisła jest wiceliderem z 10 punktami. Pod względem dorobku punktowego identyczny jest przodujący Ruch Chorzów. GKS Katowice jest na ósmym miejscu, z siedmioma "oczkami".

Brzęczek: GKS Katowice powiela Raków Częstochowa

Eksselekcjoner Jerzy Brzęczek nie ma wątpliwości, że poprzeczka przed Wisłą wisi tak wysoko, jak nigdy w tym sezonie.

- GKS Katowice pod względem stylu i wielu innych rzeczy powiela to, co robi Raków Częstochowa. Agresywność, organizacja, dobre przygotowanie fizyczne - to cechuje katowiczan - komplementował trener Wisły.

- GKS prezentuje się bardzo dobrze w defensywie i w walce fizycznej. Świetnie wychodzi do kontrataków, dlatego trzeba być znakomicie zorganizowanym po stracie piłki. Każdy błąd, strata, powodują duże niebezpieczeństwo - dodał.

To będzie najcięższe, najtrudniejsze spotkanie. Najtrudniejszy przeciwnik spośród dotychczasowych nie ma wątpliwości Brzęczek.

Wisła Kraków jako jedyna bez straty gola. GKS chce to zmienić

Wisła Kraków jest jedynym zespołem w Fortuna 1. Lidze, który na razie nie stracił bramki. Pomocnik GKS-u Marcin Urynowicz zapowiada, że nadeszła pora, aby to zmienić.

- Mamy mocny skład, prawdziwy monolit. Stać nas na stworzenie zagrożenia i strzelenie bramki w meczu z Wisłą - zapowiada.

Podopieczni Rafała Góraka są opromienieni sukcesem po wygranej 3-1 nad Zagłębiem Sosnowiec u siebie. Sukces to tym cenniejszy, że katowiczanie mogli się czuć, jakby grali na wyjeździe. Z uwagi na protest części kibiców "GiekSy" tak zwany blaszok był pusty i słychać było głównie śpiewy gości z Sosnowca.

Brzęczek: 1. Liga zrobiła duże postępy

Jerzy Brzęczek, który prowadził GKS na zapleczu Ekstraklasy w latach 2015-2017, nie ma wątpliwości, że Fortuna 1. Liga zrobiła wręcz skokowy postęp.

1. Liga jest znacznie lepsze niż parę lat termu. Poziom się podniósł pod każdym względem - szkoleniowym, sportowym, przygotowania drużyn fizycznie i taktycznie. Jest więcej niż w Ekstraklasie bezpośredniej walki porównywał były selekcjoner.

- Tu nie ma zdecydowanych faworytów. Jest osiem-dziewięć drużyn, które będą walczyć o czołowe miejsca. Jeżeli nie będziesz optymalnie przygotowany, to będziesz miał problemy - przestrzega swych podopiecznych Brzęczek.

Nie brakuje zatem powodów, by pojawić się dziś przy Reymonta, bądź włączyć Polsat Sport czy Polsat Box Go.

