Zaskakujący powrót do Wisły? Królewski ujawnia: "Zaczęły się toczyć negocjacje"

Wisła Kraków wraca do tematu pozyskania Marko Poletanovicia. Pierwsza faza negocjacji z Vojvodiną Nowy Sad zakończyła się fiaskiem. Sprawa na nowo nabrała jednak aktualności po nieudanym flircie z Francuzem Alexisem Trouilletem. Czy lepszy skutek przyniesie próba angażu serbskiego pomocnika? - Jeśli się nie uda, to na pewno nie będziemy nikogo ściągać na siłę. Podchodzimy do tego spokojnie - deklaruje prezes klubu Jarosław Królewski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".