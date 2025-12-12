Zaskakujący pomysł Wisły Kraków. Chcą 80 mln zł
Wisła Kraków SA, Akademia Górniczo-Hutnicza i Akademia Kultury Fizycznej inaugurują strategiczne partnerstwo w ramach projektu Wisła Kraków Sports Intelligence Hub. Celem jest stworzenie jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków badań nad technologiami sportowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma to kosztować 80 mln zł, projekt został złożony do ministerstwa sportu.
Przedstawiciele Wisły Kraków, AGH i AKF zapewniają, że projekt jest przełomowy, bo zakłada wymianę know-how i współtworzenie innowacji, które mają zmienić sposób funkcjonowania klubów sportowych. Centrum ma też zrewolucjonizować procesy treningowe oraz medyczne.
- Od paru lat mocno pracujemy nad rzeczami, które mogą dać nam ogromną przewagę w pozycjonowaniu Wisły. Mamy okazje stworzyć coś, co jest unikalne. W naszej części Europy mamy świetnych programistów, ale ciągle brakuje odważnych projektów i właśnie taki chcemy stworzyć - zaznacza Jarosław Królewski, prezes Wisły.
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor AGH ds. Współpracy: - Wyzwania dla nas widzimy na kilku płaszczyznach. Nasza uczelnia ma trzy podstawowe misje: kształcić i edukować, prowadzić prace badawcze, a także wdrażać nasze rozwiązania do praktyki. I wszystkie te trzy misje zrealizują się w tym projekcie.
Prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor Akademii Kultury Fizycznej: - Współpraca z naszą uczelnią będzie odbywała się w sferze dydaktycznej i naukowej, bo planujemy m.in. staże i praktyki zawodowe. Będziemy chcieli też na bieżąco nowelizować nasz program studiów.
Inicjatywa zakłada rozwój kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będzie wspierać klub i środowisko akademickie. Partnerzy planują stopniowe rozszerzanie obszarów współpracy o nowe technologie, związane m.in. z infrastrukturą stadionową, analizą biomechaniczną oraz systemami monitoringu obciążeń.
Tworzymy przestrzeń, która pozwoli łączyć najlepsze praktyki sportu, nauki oraz zaawansowanej analityki. To projekt, który może stać się punktem odniesienia dla klubów i instytutów badawczych w całej Europie – zaznacza Królewski.
Pomysłodawcy liczą, że ich projekt zostanie wsparty przed ministerstwo sportu. Został on już złożony i wyceniony na 80 mln zł.
Piotr Jawor