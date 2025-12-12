Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakujący pomysł Wisły Kraków. Chcą 80 mln zł

Piotr Jawor

Wisła Kraków SA, Akademia Górniczo-Hutnicza i Akademia Kultury Fizycznej inaugurują strategiczne partnerstwo w ramach projektu Wisła Kraków Sports Intelligence Hub. Celem jest stworzenie jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków badań nad technologiami sportowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma to kosztować 80 mln zł, projekt został złożony do ministerstwa sportu.

Jarosław Królewski
Jarosław KrólewskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News

Przedstawiciele Wisły Kraków, AGH i AKF zapewniają, że projekt jest przełomowy, bo zakłada wymianę know-how i współtworzenie innowacji, które mają zmienić sposób funkcjonowania klubów sportowych. Centrum ma też zrewolucjonizować procesy treningowe oraz medyczne.

- Od paru lat mocno pracujemy nad rzeczami, które mogą dać nam ogromną przewagę w pozycjonowaniu Wisły. Mamy okazje stworzyć coś, co jest unikalne. W naszej części Europy mamy świetnych programistów, ale ciągle brakuje odważnych projektów i właśnie taki chcemy stworzyć - zaznacza Jarosław Królewski, prezes Wisły.

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor AGH ds. Współpracy: - Wyzwania dla nas widzimy na kilku płaszczyznach. Nasza uczelnia ma trzy podstawowe misje: kształcić i edukować, prowadzić prace badawcze, a także wdrażać nasze rozwiązania do praktyki. I wszystkie te trzy misje zrealizują się w tym projekcie.

Prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor Akademii Kultury Fizycznej: - Współpraca z naszą uczelnią będzie odbywała się w sferze dydaktycznej i naukowej, bo planujemy m.in. staże i praktyki zawodowe. Będziemy chcieli też na bieżąco nowelizować nasz program studiów.

Inicjatywa zakłada rozwój kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będzie wspierać klub i środowisko akademickie. Partnerzy planują stopniowe rozszerzanie obszarów współpracy o nowe technologie, związane m.in. z infrastrukturą stadionową, analizą biomechaniczną oraz systemami monitoringu obciążeń.

Tworzymy przestrzeń, która pozwoli łączyć najlepsze praktyki sportu, nauki oraz zaawansowanej analityki. To projekt, który może stać się punktem odniesienia dla klubów i instytutów badawczych w całej Europie – zaznacza Królewski. 

Pomysłodawcy liczą, że ich projekt zostanie wsparty przed ministerstwo sportu. Został on już złożony i wyceniony na 80 mln zł.

Mężczyzna w okularach i czarnej marynarce patrzy przed siebie podczas wydarzenia sportowego, w tle rozmazane niebieskie trybuny stadionu i fragment czerwonego baneru reklamowego.
Jarosław KrólewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarze w trakcie meczu, zawodnik drużyny w żółtym stroju biegnie z piłką, wokół niego kilku zawodników przeciwników w czerwonych koszulkach, w lewym górnym rogu widoczne zbliżenie mężczyzny w ciemnych okularach, patrzącego na scenę.
Jarosław KrólewskiArtur Barbarowski/East News/x.com @Sportowy_KanalEast News
Jarosław Królewski (Źródło: AFP/Newspix.pl)
Jarosław Królewski (Źródło: AFP/Newspix.pl)AFP

