Zaskakujący pomysł Wisły Kraków. Chcą 80 mln zł

Przedstawiciele Wisły Kraków, AGH i AKF zapewniają, że projekt jest przełomowy, bo zakłada wymianę know-how i współtworzenie innowacji, które mają zmienić sposób funkcjonowania klubów sportowych. Centrum ma też zrewolucjonizować procesy treningowe oraz medyczne.

- Od paru lat mocno pracujemy nad rzeczami, które mogą dać nam ogromną przewagę w pozycjonowaniu Wisły. Mamy okazje stworzyć coś, co jest unikalne. W naszej części Europy mamy świetnych programistów, ale ciągle brakuje odważnych projektów i właśnie taki chcemy stworzyć - zaznacza Jarosław Królewski, prezes Wisły.

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor AGH ds. Współpracy: - Wyzwania dla nas widzimy na kilku płaszczyznach. Nasza uczelnia ma trzy podstawowe misje: kształcić i edukować, prowadzić prace badawcze, a także wdrażać nasze rozwiązania do praktyki. I wszystkie te trzy misje zrealizują się w tym projekcie.

Prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor Akademii Kultury Fizycznej: - Współpraca z naszą uczelnią będzie odbywała się w sferze dydaktycznej i naukowej, bo planujemy m.in. staże i praktyki zawodowe. Będziemy chcieli też na bieżąco nowelizować nasz program studiów.

Inicjatywa zakłada rozwój kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będzie wspierać klub i środowisko akademickie. Partnerzy planują stopniowe rozszerzanie obszarów współpracy o nowe technologie, związane m.in. z infrastrukturą stadionową, analizą biomechaniczną oraz systemami monitoringu obciążeń.

Tworzymy przestrzeń, która pozwoli łączyć najlepsze praktyki sportu, nauki oraz zaawansowanej analityki. To projekt, który może stać się punktem odniesienia dla klubów i instytutów badawczych w całej Europie – zaznacza Królewski.

Pomysłodawcy liczą, że ich projekt zostanie wsparty przed ministerstwo sportu. Został on już złożony i wyceniony na 80 mln zł.

Piotr Jawor

HNK Rijeka - Celje. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jarosław Królewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski Artur Barbarowski/East News/x.com @Sportowy_Kanal East News

Jarosław Królewski (Źródło: AFP/Newspix.pl) AFP