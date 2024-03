Zaskakujący krok byłego kadrowicza. Czegoś takiego jeszcze nie próbował

Majewski wrócił do korzeni. Będzie zabiegał o miejsce w radzie miejskiej Pruszkowa

Na I-ligowych boiskach pojawił się do tej pory trzykrotnie. Nie zamierza jednak koncentrować się wyłącznie na piłce. Właśnie ogłosił start w zbliżających się wyborach do władz lokalnych . Z ramienia Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej będzie ubiegał się o mandat radnego.

"Z Pruszkowem jestem związany od urodzenia. To w tym mieście zaczęła się moja kariera piłkarska począwszy od Znicza, następnie grałem w klubach ekstraklasy. W tym roku nadarzyła się okazja i wróciłem do korzeni - do Znicza Pruszków. Postanowiłem również kandydować do Rady Miasta Pruszkowa" - poinformował na Instagramie.