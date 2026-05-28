Sezon 2025/2026 był szczególnie szalony na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja w rodzimej lidze zmieniała się bowiem jak w kalejdoskopie. Doskonałym przykładem na zobrazowanie tej tezy jest sytuacja Legii Warszawa. Po rundzie jesiennej klub ze stolicy znajdował się w strefie spadkowej, podczas gdy w ostatniej kolejce walczył o możliwość występów w przyszłej edycji europejskich rozgrywek.

Ze sporym utrudnieniem w zakończone niedawno rozgrywki weszła z kolei Lechia Gdańsk. Klub z Trójmiasta został bowiem ukarany odjęciem 5 punktów, co w końcowej fazie sezonu okazało się bardzo brzemienne w skutkach.

"Biało-Zieloni" zajęli ostatecznie 16. miejsce w ligowej tabeli, tracąc do ostatniego bezpiecznego miejsca 3 "oczka". Tym samym klub z Trójmiasta przyszły sezon spędzi na boiskach Betclic I Ligi.

Media: Lechia Gdańsk nie próżnuje. Chcą prawdziwej rewolucji

Okazuje się, że środowisko Lechii Gdańsk nie zamierza jednak biernie przyjmować swojego losu. Już teraz pojawiają się doniesienia o chęci zrealizowanie hitowego ruchu kadrowego. "Biało-Zieloni" mają bowiem dołączyć do wyścigu o... prezesa Wieczystej Kraków, Wojciecha Kwietnia. O planach Gdańszczan poinformował Piotr Wołosik.

- Słyszę, że chętnie poznaliby się z nim (Wojciechem Kwietniem red.) działacze Lechii Gdańsk. (…) Lechia kusi Kwietnia, przynajmniej taki plan chce zrealizować i wysondować, czy jest zainteresowanie ze strony pana Wojciecha, czy nie ma zainteresowania - mówił dziennikarz w podcaście "Ofensywni".

Wokół Wojciecha Kwietnia jest ostatnimi czasy naprawdę gorąco. Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia, jakoby miał on zapowiedzieć piłkarzom Wieczystej relegację do IV Ligi po zakończeniu obecnego sezonu. Sam działacz chciał ponoć zainwestować swoje miliony w Wisłę Kraków, lecz rozmowy w tej sprawie były ponoć bardzo trudne. Z późniejszych doniesień wynikało natomiast, że "Biała Gwiazda" nie jest jedynym zespołem, w którym swoje nowe miejsce na ziemi może odnaleźć popularny "król aptek".

Wieczysta Kraków, której właścicielem wciąż jest Wojciech Kwiecień, przeżywała w ostatnim czasie prawdziwy rollercoaster. Pierwotnie ekipa ta nie otrzymała licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie. Po skutecznym odwołaniu się od decyzji krajowego związku drużyna z "Miasta Królów" weźmie jednak udział w barażach o awans do polskiej elity. Te Wieczysta zainauguruje półfinałowym meczem z Polonią Warszawa, który rozegrany zostanie 28 maja o godzinie 20:30.

