Zaskakująca zapowiedź trenera Wisły Kraków. „Kibice mogą mieć niespodziankę”

- Jeśli chodzi o Wartę i mecze z teoretycznie słabszymi drużynami, to liga pokazuje, że pozycja w tabeli to nie wszystko. Ważne jest to, co się dzieje w danym meczu i jak się układa spotkanie. Myślę, że właściwe podejście, pełna koncentracja i pokazanie naszej jakości, jest kluczem do tego, żeby zdobywać punkty - zaznacza Jop.