Zaskakująca sytuacja w Wiśle Kraków. Mogą dokonać niemożliwego

Mieliśmy kilka sytuacji, które można było lepiej rozwiązać i to spotkanie zamknąć wcześniej. Ale trzeba się cieszyć z tego, że wygraliśmy z rywalem, który dla nikogo nie jest łatwy do pokonania. Dlatego gratuluję zespołowi piątego kolejnego zwycięstwa

Kolejne dobre wieści dotarły do krakowian po meczu, bo w ważnym dla nich spotkaniu Polonia Warszawa zremisowała z Wisłą Płock 0:0, a to pozwoliło wyprzedzić Wiśle ekipę ze stolicy i zbliżyć się na dwa punkty do drużyny z Płocka, która zajmuje trzecie miejsce. Do upragnionej drugiej pozycji wiślacy tracą sześć punktów, ale Termalica Bruk Bet Nieciecza jeszcze jutro gra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.