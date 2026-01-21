Czwarty rok kibice Wisły Kraków czekają na powrót swoich zawodników na boiska Ekstraklasy. Poprzednie próby powrotu kończyły się niepowodzeniem, dwukrotnie po bolesnych porażkach w barażach. "Białej Gwieździe" najpierw przydarzyło się lanie 1:4 od Puszczy Niepołomice, a dwa lata później nosa utarła im Miedź Legnica.

Trwający sezon ma przynieść przełom - kibice nie zakładają już nawet innego scenariusza niż bezpośredni awans po rozegraniu 34 spotkań ligowych. I trzeba przyznać, że są ku temu solidne podstawy. Wisła na półmetku rywalizacji w Betclic 1. Lidze zajmuje pozycję lidera, utrzymując znacząco przewagę nad resztą stawki. Druga Polonia Bytom traci do niej dziewięć punktów, a punkt mniej ma trzecia w klasyfikacji Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Pomimo, że drużyna Mariusza Jopa dobrze funkcjonuje jako monolit, każdy kibic "Białej Gwiazdy" bez cienia zawahania wskaże Angela Rodado. Hiszpański napastnik kolejny rok z rzędu zdominował rywalizację o koronę króla strzelców na zapleczu Ekstraklasy. Aktualnie zawodnik ten ma na koncie 17 goli i utrzymuje sześciobramkową przewagę nad drugim na liście Rafałem Adamskim.

Kibice Wisły Kraków zaniepokojeni brakiem swojej gwiazdy. Wszystko szybko się wyjaśniło

Do wiosennych zmagań w lidze zawodnicy Wisły przygotowują się na zgrupowaniu w Turcji. Pierwszoligowiec ma na koncie już trzy rozegrane sparingi. Na dobry początek lider Betclic 1. Ligi zremisował 1:1 z serbskim FK Mladost Lucani. Kilka dni później przydarzyła się natomiast porażka 0:1 z bułgarskim Septemwri Sofia.

W środowe popołudnie polskiego czasu "Biała Gwiazda" w swoim trzecim sparingu na tureckim obozie bezbramkowo zremisowała z ukraińskim Kolosem Kowaliwka. Kibice śledzący ten mecz mogli zobaczyć w akcji m.in. nowego napastnika Wisły Jordiego Sancheza, który jest pierwszym zimowym wzmocnieniem Wisły.

W drugim sparingu z rzędu nie zagrał natomiast Rodado. U części kibiców Wisły wywoływało to zaniepokojenie, wszak mowa o zdecydowanie najlepszym strzelcu krakowskiego klubu.

Piotr Koźmiński z portalu "goal.pl" ujawnił, że nie ma najmniejszych podstaw do niepokoju. Hiszpan zmaga się z czymś w rodzaju dyskomfortu, który spowodował profilaktyczną przerwę i absencję w sparingu. Rodado ma pojawić się na murawie już podczas sobotniego sparingu z czeską Mladą Bolesław.

Tuż przed startem sezonu "Biała Gwiazda" zmierzy się jeszcze ze Stalą Mielec, a pierwszym egzaminem w lidze będzie starcie z GKS-em Tychy prowadzonym przez Łukasza Piszczka.

Angel Rodado Marcin Golba AFP

Mariusz Jop Artur BARBAROWSKI East News

Angel Rodado Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

