Kilka tygodni temu okazało się, że wiosną przy Reymonta odbędzie się wielki remont stadionu. Wszystko z powodu igrzysk europejskich, które w tym roku odbędą się m.in. w Krakowie. Obiekt zamienia się w plac budowy, a to oznacza wyzwanie dla klubu.

Wisła będzie grała na remontowanym stadionie

Wisła najpierw w "trybie natychmiastowym" wstrzymała sprzedaż wszystkich wejściówek . Gdy ustalono, że kibice będą mogli siedzieć tylko na sektorze C oraz części sektora E, rozpoczęło się wielkie przesadzanie osób, który już kupiły karnety. A dopiero na trzy dni przed inauguracją rundy do kas trafiły bilety .

Wychodzi na to, że każde spotkanie krakowian będzie mogło obejrzeć ok. 9-10 tys. widzów. W tej sytuacji kibicowskie stowarzyszenie Socios postanowiło stworzyć licznik, ale nie sprzedanych biletów (jak do tej pory), ale licznik wejściówek, jakie jeszcze zostały na dane spotkanie.