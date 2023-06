Zakulisowe nagranie z szatni. Oto, co działo się po sensacyjnym awansie

Piłkarze Puszczy Niepołomice sprawili nie lada sensację odprawiając w barażach o Ekstraklasę aż dwie ekipy, które dopiero co w piłkarskiej elicie grały: Wisłę Kraków i Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Oba kluby dysponowały nieporównywalnie większymi funduszami na drużynę, niż zespół z podkrakowskich Niepołomic. A jednak ostatecznie odpadły w barażach, pobite przez drużynę Tomasza Tułacza.

Feta Puszczy Niepołomice. Trener Tułacz jako Napoleon i euforia w szatni

Nie ma się co dziwić, że po ostatnim gwizdku niedzielnego meczu w Niecieczy, ekipa z Niepołomic wpadła w euforię. Najpierw świętowali z kibicami zgromadzonymi w sektorze gości, a po meczu przenieśli się na swój stadion w Niepołomicach. Tam czekała już na zespół przyszykowana feta. Kibice Puszczy zaczęli skandować nazwisko trenera Tułacza i hasło "Napoleon!", nawiązując do jego zwycięskich strategii. Ostatecznie Tułacz otrzymał nawet specjalne nakrycie głowy nawiązujące do postaci Napoleona Bonaparte.