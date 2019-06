Zagłębie Sosnowiec. Wojciech Słomka na trzy lata w klubie

Wojciech Słomka znalazł nowy klub. Piłkarz, który po zakończeniu sezonu rozstał się z Wisłą Kraków, podpisał trzyletni kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec.

Wiosną Słomka występował w Wiśle Kraków. 20-letni piłkarz dostał pięć szans od Macieja Stolarczyka, ale nie zdołał przekonać do siebie szkoleniowca i po sezonie rozstał się z klubem.

Na młodego pomocnika chcą jednak postawić w Sosnowcu. Spadkowicz z Ekstraklasy, z którym po zakończeniu sezonu pożegnało się już 12 piłkarzy, zdecydował się podpisać ze Słomką trzyletni kontrakt.



- Dla mnie liczy się przede wszystkim jak najszybszy powrót do Ekstraklasy. Wierzę, że takie same aspiracje ma Zagłębie, które jest uznaną marką piłkarską. Postanowiłem wykonać ten krok i jestem przekonany, że osiągniemy ten wspólny cel - podkreśla piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Sosnowca.



Słomka ma już doświadczenie z I ligi. Po tym, jak na początku 2017 r. trafił do Wisły, był wypożyczany do występującego na zapleczu Ekstraklasy GKS-u Katowice. Jesienią wystąpił w sześciu ligowych spotkaniach tego zespołu.



