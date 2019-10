Zagłębie Sosnowiec. Dariusz Dudek: Grać o życie w każdym meczu

- Będę przekonywał moich piłkarzy, aby w każdym meczu myśleli, że grają o życie - powiedział trener Dariusz Dudek, który poprowadzi piłkarzy pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec w sobotnim meczu z Sandecją. Szkoleniowiec wrócił do klubu po rocznej przerwie.

- Podpisałem kontrakt obowiązujący do czerwca i zrobię wszystko, by zespół wrócił na dobre tory. Po spadku klub jest w trudnym momencie. Wiem, co trzeba przejść, by się znaleźć w ekstraklasie i ile cierpliwości pracy i pieniędzy trzeba, żeby się w niej utrzymać - dodał.

Dudek został trenerem sosnowiczan po raz drugi. Dwa lata wcześniej też objął zespół w trudnej sytuacji i wywalczył z nim wtedy awans do elity.

- Fajnie jest być w ekstraklasie, ale trzeba mieć tam odpowiednich zawodników - zaznaczył.

Przyznał, że zdaje sobie sprawę z oczekiwań kibiców.

- Moim marzeniem jest objąć zespół, który będę mógł przygotować, zrobić swoje transfery i powalczyć od początku sezonu. Życie pokazało, że muszę jeszcze na to poczekać. Przede wszystkim trzeba się utrzymać, to cel na teraz - stwierdził.

Przypomniał, że walka o awans jest możliwa nawet z szóstego miejsca w 1. lidze.

- Powiem przewrotnie, że wolałbym się przygotować i pewnie awansować, niż zrobić to tak, jak ostatnio. Bo byliśmy nieprzygotowani do ekstraklasy i popełniliśmy dużo błędów - ocenił.

Nie chciał dywagować na temat zimowych transferów.

- Jestem za stabilizacją, także w składzie. Moim zadaniem jest wyciągnięcie z naszych piłkarzy stu procent. Po moich doświadczeniach wiem, że nazwiska nie grają. Będę przekonywał moich piłkarzy, aby w każdym meczu myśleli, że grają o życie. Musimy się "zabijać" o każdy punkt, bo każdy jest w lidze bardzo ważny - powiedział szkoleniowiec.

Dudek wprowadził sosnowiecką drużynę do elity, ale po słabym początku poprzedniego sezonu pożegnał się z tym klubem. Zastąpił go Litwin Valdas Ivanauskas, któremu nie udało się utrzymać zespołu w lidze. Po spadku pracę z zespołem rozpoczął Radosław Mroczkowski, jednak po niezadowalających wynikach stracił stanowisko.

Sosnowiczanie w 11 meczach obecnego sezonu zdobyli 12 punktów i zajmują 15. miejsce w tabeli.

Po rozstaniu z Zagłębiem Dudek objął GKS Katowice, z którego został zwolniony 18 maja po ostatnim meczu sezonu 1. ligi. Katowiczanie przegrali u siebie z Bytovią 1-2 po golu bramkarza gości Andrzeja Witana w ostatniej akcji i oba zespoły spadły do 2. ligi.

Zdjęcie Dariusz Dudek / Marcin Gadomski / East News

Autor: Piotr Girczys