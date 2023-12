To pozornie miał być spacerek dla wysoko notowanej Lechii Gdańsk, która depcze po piętach I-ligowej czołówce. Chrobry Głogów wlecze się w ogonie tabeli, ale ostatnio punktował bardzo dobrze, jednak jeśli Biało-Zieloni na serio myślą o powrocie do Ekstraklasy nie mogą u siebie tracić punktów. Zwłaszcza, że po raz pierwszy od dekady lechiści nie będą przy świątecznym stole rozmawiać o zaległościach finansowych. Nie był to najlepszy mecz Lechii, ale ostatecznie wymęczyli wygraną 1:0 i są już na drugim miejscu w I-ligowej tabeli.