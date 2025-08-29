Zadali Wiśle Kraków bolesny cios. Co dalej?

Wisła Kraków obecny sezon zaczęła kapitalnie. W sześciu meczach zdobyła 18 punktów, strzeliła 28 bramek i straciła zaledwie pięć. W tej sytuacji piłkarze Mariusza Jopa są zdecydowanymi liderami rozgrywek i nad trzecim miejscem (pierwsze, które nie daje bezpośredniego awansu) mają już siedem punktów przewagi.

Dziś krakowianie zmierzą się z Miedzią Legnica, z którą walczyli w półfinale ostatniego barażu o awans do Ekstraklasy. Wówczas niespodziewanie przegrali u siebie 0:1 i trzeci raz z rzędu marzenia o awansie zostały brutalnie zweryfikowane.

Pamiętamy ten fatalny mecz… Teraz jednak musimy skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu i mocno pracować. Chcemy utrzymać poziom, jaki prezentowaliśmy do tej pory. To nasz cel na mecz w Legnicy – podkreśla Angel Rodado.

Trener Mariusz Jop: - Baraże to już historia. Wielokrotnie przełamywaliśmy różne statystyki i to, co było w przeszłości, w tym momencie nie ma większego znaczenia. Skupiamy się na swojej pracy i podchodzimy jak do każdego innego meczu. Jesteśmy w dobrej dyspozycji i będziemy chcieli to potwierdzić.

Wygląda na to, że przy Reymonta zdecydowanie lepiej przepracowali letni okres niż w Legnicy. I to zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Wisła na razie w lidze nie ma sobie równych, za to Miedź miała ogromne problemy ze zdobywaniem punktów. Przypłacił to posadą trener Wojciech Łobodziński, a zastąpił go Janusz Niedźwiedź. Teraz Miedź zajmuje czwarte miejsce od końca (siedem punktów w siedmiu meczach), ale z ostatnich trzech spotkań dwa wygrała i jeden zremisowała.

- Nowy trener wprowadził swój sposób grania, dokonał kilku korekt i ten zespół funkcjonuje lepiej. Zdobywają punkty, ale oczywiście mają też słabsze strony. Zrobiliśmy analizę i mamy przećwiczone kilka wariantów, które będziemy chcieli wdrożyć podczas spotkania - zapowiada Jop.

I liga. Miedź - Wisła bez części kibiców gospodarzy

Na meczu trzeci raz z rzędu obecni będą kibice Wisły. W tej sytuacji z udziału w spotkaniu zrezygnowała część kibiców Miedzi.

- Na jutrzejszym meczu Trybuna C pozostanie pusta. Taką podjęto decyzję i prosimy wszystkich o dostosowanie się - napisali kibice w mediach społecznościowych.

