Zacięte derby Krakowa. Emocje do ostatnich sekund, Wisła traci punkty

- Wieczysta to nie jest ten sam zespół, co pół roku temu. Zaszło tam bardzo wiele zmian i w całej historii I liga chyba nikt nigdy nie przeprowadził tak mocnych transferów. Teraz wzięli piłkarzy głodnych gry - podkreślał przed spotkaniem Mariusz Jop.

Szkoleniowiec miał rację, bo Wieczysta w niczym nie przypominała zespołu, który jesienią zjawił się przy Reymonta. Co prawa wówczas beniaminek długo prowadził, ale prezentował futbol siermiężny i przede wszystkim był bardzo mocno cofnięty. Teraz było zupełnie inaczej - drużyna Kazimierza Moskala długimi fragmentami prowadziła grę i spychała wiślaków do obrony, co w ostatnich miesiąca przy Reymonta było sytuacją niezwykle rzadko spotkaną.

Goście mogli i powinni także prowadzić. Przy współudziale defensywy Wisły wypracowali sobie kilka sytuacji, a najlepszą miał Miki Villar, który jednak przegrał sytuację sam na sam z Patrykiem Letkiewiczem.

Momentami Wisła była tak mocno cofnięta, że było niemal pewne, że... wkrótce ruszy z jakimś atakiem. Tak też się stało i za moment sędzia Łukasz Kuźma stał już przy monitorze VAR. Powód? Karol Fila w polu karnym zagrał piłkę ręką i arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Angel Rodado, kompletnie zmylił Antoniego Mikułko i choć gospodarze nie przeważali, to jednak prowadzili.

W drugiej połowie Wieczysta nie złożyła broni. Próbowała wyrównać i była od tego o centymetry, ale świetnie w bramce spisał się Letkiewicz. Gospodarze nie zamierzali jednak tylko bronić prowadzenia, ale również atakowali. Na ogół jednak gospodarzom brakowało ostatniego podania, więc wynik spotkania cały czas wisiał na włosku.

Wieczysta Kraków wyrównała w końcówce

Wieczysta dopięła swego w 80. minucie. Wprowadzony Natan Dzięgielewski otrzymał piłkę na linii pola karnego, uderzył po długim rogu i tym razem Letkiewicz nie był już w stanie sięgnąć piłki.

Do końca spotkania oba zespoły próbowały zdobyć zwycięską bramkę, ale spotkanie zakończyło się sprawiedliwym remisem.

Derby Krakowa obejrzał komplet kibiców, a dokładnie 32 724 widzów.

Z Krakowa Piotr Jawor

Statystyki meczu Wisła Kraków 1 - 1 Wieczysta Kraków Posiadanie piłki 51% 50% Strzały 20 7 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 6 0 Strzały zablokowane 9 4 Ataki 79 87

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły Kraków Marcin Golba AFP

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

