Zacięte derby Krakowa. Emocje do ostatnich sekund, Wisła traci punkty

Piotr Jawor

W derbach Krakowa Wieczysta mocno postawiła się Wiśle i wyrwała remis 1:1. Gospodarze prowadzili po bramce Angela Rodado, a wyrównanie w końcówce dał Natan Dzięgielewski. Brak rozstrzygnięcia oznacza, że prowadząca w tabeli Wisła wciąż ma 11 punktów nad drugą Wieczystą.

Piłkarz w czerwonym stroju trzyma głowę w geście rozczarowania, obok znajduje się inny zawodnik tej samej drużyny, w tle rozmyty tłum kibiców na stadionie.
Wiktor Biedrzycki mógł żałować niewykorzystanej sytuacjiJAKUB GRUCA / FOKUSMEDIA.COM.PLNewspix.pl

- Wieczysta to nie jest ten sam zespół, co pół roku temu. Zaszło tam bardzo wiele zmian i w całej historii I liga chyba nikt nigdy nie przeprowadził tak mocnych transferów. Teraz wzięli piłkarzy głodnych gry - podkreślał przed spotkaniem Mariusz Jop.

Szkoleniowiec miał rację, bo Wieczysta w niczym nie przypominała zespołu, który jesienią zjawił się przy Reymonta. Co prawa wówczas beniaminek długo prowadził, ale prezentował futbol siermiężny i przede wszystkim był bardzo mocno cofnięty. Teraz było zupełnie inaczej - drużyna Kazimierza Moskala długimi fragmentami prowadziła grę i spychała wiślaków do obrony, co w ostatnich miesiąca przy Reymonta było sytuacją niezwykle rzadko spotkaną.

    Goście mogli i powinni także prowadzić. Przy współudziale defensywy Wisły wypracowali sobie kilka sytuacji, a najlepszą miał Miki Villar, który jednak przegrał sytuację sam na sam z Patrykiem Letkiewiczem.

    Momentami Wisła była tak mocno cofnięta, że było niemal pewne, że... wkrótce ruszy z jakimś atakiem. Tak też się stało i za moment sędzia Łukasz Kuźma stał już przy monitorze VAR. Powód? Karol Fila w polu karnym zagrał piłkę ręką i arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Angel Rodado, kompletnie zmylił Antoniego Mikułko i choć gospodarze nie przeważali, to jednak prowadzili.

    W drugiej połowie Wieczysta nie złożyła broni. Próbowała wyrównać i była od tego o centymetry, ale świetnie w bramce spisał się Letkiewicz. Gospodarze nie zamierzali jednak tylko bronić prowadzenia, ale również atakowali. Na ogół jednak gospodarzom brakowało ostatniego podania, więc wynik spotkania cały czas wisiał na włosku.

    Wieczysta Kraków wyrównała w końcówce

    Wieczysta dopięła swego w 80. minucie. Wprowadzony Natan Dzięgielewski otrzymał piłkę na linii pola karnego, uderzył po długim rogu i tym razem Letkiewicz nie był już w stanie sięgnąć piłki.

    Do końca spotkania oba zespoły próbowały zdobyć zwycięską bramkę, ale spotkanie zakończyło się sprawiedliwym remisem.

    Derby Krakowa obejrzał komplet kibiców, a dokładnie 32 724 widzów.

    Z Krakowa Piotr Jawor

    Betclic 1 Liga
    22. Kolejka
    20.02.2026
    20:30
    Zakończony
    Angel Rodado
    43' (k.)
    Natan Dzięgielewski
    79'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Wisła Kraków
    Wieczysta Kraków
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Wisła Kraków
    1 - 1
    Wieczysta Kraków
    Posiadanie piłki
    51%
    50%
    Strzały
    20
    7
    Strzały celne
    5
    3
    Strzały niecelne
    6
    0
    Strzały zablokowane
    9
    4
    Ataki
    79
    87
    Piłkarz w czerwonym stroju drużynowym celebruje gola, wskazując palcem, na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
    Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Dwóch piłkarzy w sportowych strojach stoi na murawie boiska, jeden ubrany w żółto-czarą koszulkę z numerem 7, drugi w czerwoną z numerem 9, widoczny sędzia oraz fragment innych zawodników w tle.
    Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły KrakówMarcin GolbaAFP
    Szal klubowy Wisła Kraków trzymany w górze przez kibica na tle tłumu innych kibiców, dominują kolory czerwony, biały i niebieski.
    Wisła KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News
