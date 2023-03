Zabójcze minuty Fernandeza. Wisła znów zwycięska

Pierwsze minuty tego spotkania zapowiadały, że Wisła będzie prowadzić grę na połowie rywali i w ataku pozycyjnym szukać szans na gole. Przez mniej więcej kwadrans tak rzeczywiście było, chociaż jej ataki były prowadzone w zbyt wolnym tempie , by jakkolwiek zaskoczyć obrońców gospodarza. 15 minut potrzebowała też "GieKSa" , by nieco się obudzić i szukać swoich okazji.

Mało brakowało, a już pierwsza z nich dalaby prowadzenie. Z kilkunastu metrów płasko uderzył Dudziński i pomylił się nieznacznie , wysylając Wiśle spory sygnał ostrzegawczy. Od tego momentu lepiej zaczęła wyglądać gra zespołu z Katowic. Goście co prawda dalej dłużej utrzymywali się przy piłce, ale jednocześnie GKS regularnie się odgryzał . Aktywny był Marko Roginić , który znajdował sobie miejsce w polu karnym i kilka minut przed przerwą mógł otworzyć wynik, a le jego strzał z powietrza zatrzymał się tylko na bocznej siatce. Wisła przed przerwą jedyne zagrożenie sprawiała strzałami z dystansu, a najbliżej gola była po akcji Fernandeza z Rodado , ten drugi jednak ostatecznie nie zdążył do dobrego zagrania wzdłuż bramki w wykonaniu rodaka.

Show Fernandeza po przerwie

Nie było konkretów w grze Wiśle przed przerwą, pojawiły się z kolei bardzo szybko po zmianie stron . Znów w roli głównej był niezawodny w 2023 roku Luis Fernandez. Hiszpan posłał ostre dośrodkowanie w światło bramki, tam lot piłki starał się przeciąć Rodado, ta jednak tylko musnęła jego włosy i wpadła do bramki obok zdezorientowanego Dawida Kudły .

To nie był koniec popisów Fernandeza w drugiej połowie. 29-latek znów pojawił się z piłką w polu karnym, krótkim dryblingiem zmylił Tanżynę, który przy próbie interwencji go podciął i w konsekwencji Wisła otrzymała rzut karny. Fernandez bardzo pewnie zamienił go na gola, trafiając już po 15. raz w tym sezonie i tym samym zrównując się w klasyfikacji strzelców z liderującym Karolem Czubakiem z Arki Gdynia.