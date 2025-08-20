Z Premier League do pierwszej ligi. Wieczysta sfinalizowała kolejny hit transferowy

Wieczysta Kraków nie sprawia wrażenie absolutnego nowicjusza jeśli chodzi o grę na zapleczu Ekstraklasy. Po rozegraniu pięciu spotkań beniaminek wciąż pozostaje niepokonany i zajmuje pozycję wicelidera rozgrywek, a w ostatniej kolejce szczególnie zaimponował rozbijając aż 6:1 Polonię Warszawa - zespół, który w poprzednim sezonie do samego końca liczył się w walce o awans do Ekstraklasy.

Wieczysta od dawna nie ukrywa swoich mocarstwowych planów. Jeszcze przed sezonem dokonała kilku głośnych transferów, ściągając m.in. byłego króla strzelców Ekstraklasy Carlitosa, skrzydłowego Jacky'ego Donkora oraz doświadczonych bocznych obrońców Kamila Dankowskiego i Kamila Pestkę.

W zasadzie jedynym problemem Wieczystej na ten moment są kwestie infrastrukturalne. Ich obiekt jest zbyt mały i za słabo przystosowany, by rozgrywać na nim spotkania Betclic 1. Ligi. Starania, by swoje domowe mecze rozgrywać na Stadionie Miejskim przy ulicy Reymonta spełzły na niczym. W wyniku tego drużyna prowadzona przez Przemysława Cecherza spotkania w charakterze gospodarza musi rozgrywać w Sosnowcu.

To może być kluczowe wzmocnienie dla Wieczystej. Do beniaminka dołącza były zawodnik Chelsea

Zaledwie dzień po rozgromieniu Polonii Warszawa Wieczysta sfinalizowała kolejny transfer - i to chyba najbardziej spektakularny ze wszystkich. Dwuletnią umową z krakowskim klubem związał się brazylijski pomocnik Lucas Piazon. Jest to piłkarz posiadający w swoim CV takie kluby jak m.in. Chelsea, Malaga, Eintracht Frankfurt.

Brazylijczyk w barwach Chelsea wystąpił w dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów, a jako zawodnik portugalskiej Bragi dorzucił jeszcze kilka występów w rozgrywkach Ligi Europy. Obserwując listę klubów i statystyki tego piłkarza w oczy rzuca się przede wszystkim okres gry dla holenderskiego Vitesse Arnhem, w którym w sezonie 2013/14 strzelił 11 goli i zaliczył osiem asyst na poziomie Eredivisie.

To jest jednak już melodia przeszłości. 31-letni dzisiaj piłkarz przez lata zmagał się z łatką niespełnionego talentu, który nigdy nie osiągnął tyle, ile w jego przypadku przewidywano. Do Wieczystej Piazon trafia tuż po odejściu z występującego w portugalskiej ekstraklasie AVS Futebol. Brazylijczyk w poprzednim sezonie był jednym z podstawowych zawodników, notując 30 występów i trzy asysty. Jego drużyna o utrzymanie w elicie musiała walczyć w barażach, w których finalnie okazała się lepsza od Vizeli.

Piazon w barwach Wieczystej może zadebiutować już w najbliższy poniedziałek. 25 sierpnia o godzinie 17:30 krakowski klub podejmie w Sosnowcu Górnika Łęczna, który w tym sezonie nie wygrał jeszcze meczu i plasuje się na przedostatniej, 17. pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi.

Nowy zawodnik Wieczystej ma za sobą występy m.in. w barwach Chelsea TORKIL ADSERSEN AFP

Zawodnicy Wieczystej Kraków świętujący awans do Betclic I ligi Grzegorz Wajda/REPORTER East News