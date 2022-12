Z Polski do mistrza Ekwadoru. Znamy kwotę transferu

Wydawało się, że kolejnym klubem Ekwadorczyka Christiana Alemana będzie drużyna polskiej Ekstraklasy, względnie awansuje do niej z Arką Gdynia. Niestety, dla kibiców z Trójmiasta stało się inaczej i nie będą już latynoskiego maga oglądać. Po dobrym początku, Aleman coraz bardziej popadał w marazm, aż wreszcie ofertę nie do odrzucenia Arce złożył SD Aucas Quito, który w kończącym się roku po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza Ekwadoru i w 2023 r. będzie występował w Copa Libertadores. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że kwota odstępnego to około pół miliona złotych.