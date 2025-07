Wyjątkowo trudne zadanie przed Wisłą. W klubie nie mają wątpliwości

Sytuacja wygląda tak: trzech spadkowiczów chciałoby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy, beniaminkowie Polonia Bytom i Wieczysta Kraków też nie kryją wysokich aspiracji, do tego Polonia Warszawa, ŁKS Łódź, Ruch Chorzów, czy GKS Tychy, które już w poprzednim sezonie zapowiadały walkę o awans. W tym sezonie I liga zapowiada się wyjątkowo wyrównanie, co na pewno nie ułatwi zadania piłkarzom Mariusza Jopa.