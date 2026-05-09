To jest ten sezon - mogą wreszcie powiedzieć kibice Wisły Kraków, którzy w ostatnich latach musieli godzić się z myślą, że ich drużyna po trudnych bojach nie była w stanie powrócić do Ekstraklasy.

Zwycięstwo 2:0 nad Chrobrym Głogów, w meczu rozgrywanych przy ulicy Reymonta w Krakowie sprawiło, że teraz już nic nie jest w stanie odebrać "Białej Gwieździe" upragnionego awansu. Na dwie kolejki przed końcem sezonu, ekipa ze stolicy Małopolski może skupiać się już tylko i wyłącznie na tym, aby zakończyć rozgrywki na 1. miejscu w ligowej tabeli.

Historyczny powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej sprawił, że w kierunku klubu płynęły gratulacje - a Zbigniew Boniek postanowił złożyć je jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Na to samo nie zdecydował się Cezary Kulesza, który poczekał do ostatniego gwizdka sędziego, jednak w swoim wpisie na platfomie "X" jasno dał do zrozumienia, że taki obrót spraw cieszy go jako sternika polskiego związku.

- Gratulacje@WislaKrakowSA! Biała Gwiazda wraca na swoje miejsce, Ekstraklasa będzie ciekawsza - napisał krótko w mediach społecznościowych.

Piłkarze oraz sztab szkoleniowy Wisły Kraków wykonali już swoje zadanie i teraz z niecierpliwością mogą czekać na poniedziałkowe starcie Śląska Wrocław z ŁKS-em Łódź. Ekipa z Dolnego Śląska wciąż ma matematyczne szanse na to, aby wyprzedzić "Białą Gwiazdę" w tabeli.

Ewentualny remis we Wrocławiu lub porażka gospodarzy sprawią, że Wisła już teraz zagwarantuje sobie mistrzostwo 1. ligi. Krakowskiej drużynie pozostały do rozegrania już tylko dwa spotkania - 15 maja z Polonią Warszawa oraz 9 dni później z Pogonią Siedlce. "Czarne koszule" nadal są w grze o udział w barażach, więc w spotkaniu z Wisłą będą chcieli sięgnąć po komplet punktów, aby dać sobie szanse na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

