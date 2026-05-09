Wybiła 23:00, gdy Cezary Kulesza wypalił o Wiśle. Wymownie o powrocie do Ekstraklasy
Wisła Kraków długo musiała czekać na wielki powrót do Ekstraklasy, ale wreszcie miała co świętować. Po ostatnim zwycięstwie nad Chrobrym Głogów (2:0) w 32. kolejce Betclic 1. lidze, "Biała Gwiazda" jest już pewna powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Chwilę po ostatnim gwizdku sędziego, na wymowny wpis zdecydował się prezes PZPN, Cezary Kulesza. Jasno określił on, gdzie jest miejsce krakowskiej ekipy.
To jest ten sezon - mogą wreszcie powiedzieć kibice Wisły Kraków, którzy w ostatnich latach musieli godzić się z myślą, że ich drużyna po trudnych bojach nie była w stanie powrócić do Ekstraklasy.
Zwycięstwo 2:0 nad Chrobrym Głogów, w meczu rozgrywanych przy ulicy Reymonta w Krakowie sprawiło, że teraz już nic nie jest w stanie odebrać "Białej Gwieździe" upragnionego awansu. Na dwie kolejki przed końcem sezonu, ekipa ze stolicy Małopolski może skupiać się już tylko i wyłącznie na tym, aby zakończyć rozgrywki na 1. miejscu w ligowej tabeli.
Historyczny powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej sprawił, że w kierunku klubu płynęły gratulacje - a Zbigniew Boniek postanowił złożyć je jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Na to samo nie zdecydował się Cezary Kulesza, który poczekał do ostatniego gwizdka sędziego, jednak w swoim wpisie na platfomie "X" jasno dał do zrozumienia, że taki obrót spraw cieszy go jako sternika polskiego związku.
- Gratulacje@WislaKrakowSA! Biała Gwiazda wraca na swoje miejsce, Ekstraklasa będzie ciekawsza - napisał krótko w mediach społecznościowych.
Piłkarze oraz sztab szkoleniowy Wisły Kraków wykonali już swoje zadanie i teraz z niecierpliwością mogą czekać na poniedziałkowe starcie Śląska Wrocław z ŁKS-em Łódź. Ekipa z Dolnego Śląska wciąż ma matematyczne szanse na to, aby wyprzedzić "Białą Gwiazdę" w tabeli.
Ewentualny remis we Wrocławiu lub porażka gospodarzy sprawią, że Wisła już teraz zagwarantuje sobie mistrzostwo 1. ligi. Krakowskiej drużynie pozostały do rozegrania już tylko dwa spotkania - 15 maja z Polonią Warszawa oraz 9 dni później z Pogonią Siedlce. "Czarne koszule" nadal są w grze o udział w barażach, więc w spotkaniu z Wisłą będą chcieli sięgnąć po komplet punktów, aby dać sobie szanse na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.