Kwestia kibiców Wisły Kraków od dawna wzbudzała w środowisku piłkarskim ogromne kontrowersje. Kolejne kluby przez długi czas odmawiały przyjmowania zorganizowanych grup kibiców z Krakowa, nierzadko zasłaniając się zniszczeniami na sektorze gości lub niezbędnymi pracami renowacyjnymi.

Apogeum konfliktu wybuchło w ostatnim tygodniu, przy okazji zaplanowanego spotkania Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław. Włodarze z Dolnego Śląska stanowczo odmówili wpuszczenia kibiców "Białej Gwiazdy" na nadchodzące spotkanie ligowe. W obliczu tej sytuacji Jarosław Królewski zdecydował się na bezprecedensowy ruch i postawił ultimatum, polegające na braku przystąpienia do gry.

Śląsk nie miał zamiaru ustąpić, z tego też powodu sobotnie spotkanie zakończyło się ogromnym skandalem. Zawodnicy Wisły nie pojawili się we Wrocławiu, a cała piłkarska Polska obserwowała obrazki sędziego Tomasza Kwiatkowskiego oczekującego 15 minut na nadejście drugiego z zespołów.

Prezydent Opola z jasnym komunikatem. Jarosław Królewski zareagował publicznie

Cały czas nie wiadomo jaka będzie decyzja PZPN w sprawie tego sporu. Cezary Kulesza na gorąco zapowiadał duże kary a także ukrócenie procederu wymierzonego w kibiców gości.

Królewski już teraz może jednak świętować, widząc pierwsze efekty swoich zdecydowanych działań. Jak opisuje na łamach Interii Sport Piotr Jawor pierwsze kluby zadeklarowały już chęć wpuszczenia kibiców Wisły Kraków na swoje stadiony. Taką deklarację złożyli Odra Opole oraz Polonia Warszawa.

Specjalną wiadomość skierowaną do Jarosława Królewskiego wygłosił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Sternik miasta na portalu "X" zaprosił piłkarzy, a także kibiców Wisły Kraków na wspólne świętowanie pierwszej rocznicy otwarcia Itaka Areny w Opolu. Prezes "Białej Gwiazdy" zdążył już odpowiedzieć na to zaproszenie.

- Rozmawiałem przed momentem z prezydentem Opola, Panem Arkadiuszem Wiśniewskim - umówiliśmy się na wspólne oglądanie meczu Odry Opole i Wisły Kraków przy okazji będziemy świętować pierwszą rocznicę otwarcia stadionu w Opolu. Tak postępują liderzy z charyzmą w ważnych sprawach, którzy nie chowają się za byle powodem by nie brać na siebie odpowiedzialności - obwieścił Jarosław Królewski na portalu "X".

Mecz Wisły Kraków z Odrą Opole zaplanowano na 21 marca na godzinę 14:00. Tydzień wcześniej krakowski klub podejmie na swoim stadionie Miedź Legnica. Wisła pozostaje liderem Betlic 1. Ligi z przewagą ośmiu punktów nad drugim Chrobrym Głogów.

Jarosław Królewski Michal Klag East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski MICHAL KLAG/REPORTER East News

