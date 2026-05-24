Wszystko jasne, oni zagrają o Ekstraklasę. Ostatnia akcja meczu rozstrzygnęła
Dzień po ostatnich rozstrzygnięciach w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 25/26 doszło do zmagań w ramach ostatniej kolejki Betclic 1 Ligi. Tutaj od pewnego czasu znaliśmy już ekipy, które uzyskały bezpośredni awans na najwyższy szczebel rozgrywek, wiadomo było też, kto spadnie o poziom niżej. Najważniejszym pytaniem pozostawało więc, jak będzie wyglądał komplet uczestników baraży o Ekstraklasę - i jak się okazało wezmą w nich udział Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa.
Weekend 23-24 maja przyniósł nam ogrom emocji związanych z polskimi rozgrywkami piłkarskimi. W sobotę doszło bowiem do ostatnich rozstrzygnięć w PKO BP Ekstraklasie i dowiedzieliśmy się m.in., że wicemistrzem kraju został Górnik Zabrze, a jako ostatnia do grona spadkowiczów dołączyła Lechia Gdańsk.
Nazajutrz tymczasem odbyła się końcowa, 34. kolejka Betclic 1 Ligi - i tu trzeba przyznać, że większość najistotniejszych kwestii została rozstrzygnięta już pewien czas temu. Wiadomym było, że bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyły Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław, jasnym było też, że do Betclic 2 Ligi trafi niebawem trójka Górnik Łęczna - Znicz Pruszków - GKS Tychy.
Jedyną ważną niewiadomą pozostawał ostateczny skład uczestników baraży - czyli ekip z miejsc 3.- 6.
Betclic 1 Liga: Znamy komplet uczestników baraży o PKO BP Ekstraklasę
Pewne walki o najwyższy szczebel rozgrywkowy były tu Wieczysta Kraków (trzecia po przedostatniej kolejce) oraz Chrobry Głogów (czwarty). O dwie ostatnie barażowe przepustki walczyło zaś aż pięć klubów (kolejność według miejsc w tabeli od najwyższego do najniższego): Ruch Chorzów, ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Puszcza Niepołomice i Miedź Legnica.
Z tego wielkiego boju triumfalnie wyszły ekipy ŁKS-u (wygrana 3:1 z Górnikiem Łęczna) oraz Polonii Warszawa - "Czarne Koszule" wyrwały sobie baraże dosłownie w ostatniej akcji dzięki bramce Łukasza Zjawińskiego na 2:1 w 98. minucie meczu z Odrą Opole.
Największy niedosyt miał prawo tu czuć Ruch, który spadł z 5. na 7. miejsce - "Niebiescy" sensacyjnie przegrali ze zdegradowanym już Zniczem 2:3, natomiast jeszcze tuż po końcowym gwizdku w Pruszkowie byli wyżej w klasyfikacji niż Polonia. Drużyna z Górnego Śląska i klub ze stolicy uzyskały w ogólnym rozrachunku po 53 pkt, ale Warszawiacy byli lepsi w starciach bezpośrednich.
W półfinałach baraży Wieczysta zagra z Polonią, z kolei Chrobry zmierzy się z ŁKS-em - gospodarzami starć będą pierwsze zespoły wymienione w każdej parze.
Betclic 1 Liga: Wyniki 34. kolejki rozgrywek w sezonie 25/26
- GKS Tychy 3:3 Stal Rzeszów
- Wieczysta Kraków 1:1 Chrobry Głogów
- ŁKS Łódź 3:1 Górnik Łęczna
- Miedź Legnica 2:1 Puszcza Niepołomice
- Odra Opole 1:2 Polonia Warszawa
- Stal Mielec 4:1 Polonia Bytom
- Śląsk Wrocław 0:0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki
- Wisła Kraków 2:0 Pogoń Siedlce
- Znicz Pruszków 3:2 Ruch Chorzów
Betclic 1 Liga: Tabela końcowa rozgrywek w sezonie 25/26
- Wisła Kraków (bezpośredni awans do Ekstraklasy) 71 pkt
- Śląsk Wrocław (bezpośredni awans do Ekstraklasy) 62
- Wieczysta Kraków (baraże o Ekstraklasę) 57
- Chrobry Głogów (baraże o Ekstraklasę) 55
- ŁKS Łódź (baraże o Ekstraklasę) 54
- Polonia Warszawa (baraże o Ekstraklasę) 53
- Ruch Chorzów 53
- Miedź Legnica 52
- Puszcza Niepołomice 49
- Polonia Bytom 47
- Pogoń Grodzisk Mazowiecki 45
- Odra Opole 44
- Stal Rzeszów 43
- Stal Mielec 36
- Pogoń Siedlce 36
- Znicz Pruszków (spadek) 28
- Górnik Łęczna (spadek) 27
- GKS Tychy (spadek) 23