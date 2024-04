Wstrząsające kulisy skandalu w Sosnowcu. Rasistowskie okrzyki, trener przerwał milczenie

Sytuacja Zagłębia Sosnowiec w Fortuna I Lidze jest katastrofalna. Drużyna wygrała zaledwie dwa spotkania w tym sezonie, a jej strata do bezpiecznej strefy wynosi już aż 12 punktów. Zagłębie od 15. kolejki okupuje ostatnie miejsce i wszystko wskazuje na to, że z hukiem spadnie do II ligi. Nie tłumaczy to jednak w żaden sposób skandalicznych wydarzeń, do jakich doszło na początku kwietnia w Sosnowcu.

Chuligani przerwali trening Zagłębia Sosnowiec. Doszło do rękoczynów

Szokujące szczegóły skandalu w Sosnowcu. "Nigdy nie byłem w takiej sytuacji"

- Po pierwsze to, co się wydarzyło, zdecydowało, że nie pracuję już w tym klubie. Na trening przyszła hołota w kominiarkach, agresywnie nastawiona, i zaczęła mieć pretensje do drużyny. Gdy obróciłem się w ich kierunku, powiedziałem po angielsku "zdejmijcie maski". Wtedy jeden człowiek wyprowadził cios. Zablokowałem go. Prawo ulicy mówi, że jeśli dostałeś cios jako pierwszy, to możesz odpowiedzieć. Rozumiałem jednak, że jeśli odpowiem, to dojdzie do wielkiego konfliktu z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami - zdradził szkoleniowiec.