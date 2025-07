Wspaniałe wieści dla Wisły Kraków. Gwiazda zdecydowała, już nie będzie odwrotu

Wisła Kraków spadła z Ekstraklasy wraz z zakończeniem sezonu 2021/22. Przy Reymonta postanowiono wówczas na przemeblowanie kadry, której celem miał być jak najszybszy powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jednym z piłkarzy, który wówczas trafił do Krakowa okazał się Angel Rodado .

Sprowadzony z Ibizy hiszpański napastnik okazał się dla Wisły prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Co prawda Rodado nie udało się wprowadzić "Białej Gwiazdy" do Ekstraklasy, lecz przez ostatnie trzy lata był jej podstawowym napastnikiem. Szczególnie udane dla Hiszpana były dwa ostatnie sezony, które kończył z tytułem króla strzelców I ligi. Rodado walnie przyczynił się również do zdobycia sensacyjnego Pucharu Polski - to właśnie on strzelił w dogrywce gola na wagę triumfu nad Pogonią Szczecin.