Wskazał zwycięzcę baraży o PKO Ekstraklasę. Totalne zaskoczenie

- W barażach murowani faworyci raczej przegrywają - przekonuje nas Jarosław Skrobacz. - Stres ich zjada. Łatwiej mają drużyny, na które nikt nie stawia, i te, które same nie czują ciśnienia, by cokolwiek osiągnąć. Poza tym w Wieczystej wydarzyło się w ostatnich tygodniach zbyt wiele złego.

Dlatego Wieczysta przegra baraże o PKO Ekstraklasę

Zdaniem Skrobacza Wieczysta, choć jej ostatnie wyniki nie są wcale takie złe, zaczęła się rozpadać na kawałki. - Część gwiazd już się dowiedziała, że ich kontrakty nie zostaną przedłużone. Dla pozostałych awans do Ekstraklasy nie jest niczym ekstra, bo już tam byli i grali. Z jednej strony mam wiele szacunku dla doświadczonego trenera Kazimierza Moskala, z drugiej ten gwiazdozbiór już niczego nie gwarantuje. Wieczysta w tym sezonie grała nawet ładną piłkę, jak wszystko jej się układało. Jak rywal się postawił, jak poszedł na zwarcie, to zaczynały się kłopoty. Te baraże, to będzie takie pójście na zwarcie. Poza tym na Wieczystą patrzę inaczej, odkąd jej właściciel Wojciech Kwiecień miał powiedzieć zawodnikom, że po sezonie klub będzie grał w czwartej lidze.

Ostatnio optyka miała się zmienić. "Król aptek" miał przekazać piłkarzom, że w razie awansu Wieczysta zagra w PKO Ekstraklasie. Jednak Skrobacz uważa, że pewnych słów i czynów już nie da się cofnąć. Tamta zapowiedź o zamiany Wieczystej na Wisłę miała rozpocząć proces rozpadu drużyny.

Jedna drużyna idealnie pasuje do profilu zwycięzcy

- Znalazłabym jeszcze kilka innych argumentów przemawiających za przegraną Wieczystej w barażach. Każdy wie, że nie mają stadionu i kibiców. Przeprowadzka na Wisłę niczego nie zmienia, stawiam w ciemno, że tam będzie więcej fanów Polonii Warszawa. Poza tym Wieczysta przypomina mi trochę Wisłę Kraków, która po spadku miała szybko wrócić do elity, ale wciąż się o coś potykała. Wieczysta była w tym sezonie głównym kandydatem do wygrania ligi. To jej się nie udało i obstawiam, że z barażami będzie tak samo - analizuje Skrobacz.

Jeśli nie Wieczysta to kto? Gdyby szukać drużyny, o której mówi nasz ekspert, czyli takiej, na którą nikt nie stawia i dla której już sam awans do baraży jest sukcesem, to należałoby wskazać Chrobrego Głogów. - Nie grali pięknie, ale też nie schodzili poniżej pewnego poziomu. Oni nie muszą, ale mogą wygrać. Tam nie ma żadnej napinki, żadnej presji, więc to może być ta drużyna. Ja jednak stawiam na kogoś innego - przyznaje ekspert.

W barażach zjawili się w 97. minucie

Na kogo stawia trener, który jeszcze wiosną pracował w Betclic 1 Lidze w Odrze Opole? - Na Polonię Warszawa, która wskoczyła do baraży w 97. minucie meczu w Opolu po golu na 2:1 Dariusza Zjawińskiego - przypomina Skrobacz. - Polonia oczywiście nie pasuje do schematu, bo miała przed tym sezonem swoje ambicje, ale potem w klubie zwątpili. Walczyli jednak do końca i z małą pomocą Ruchu osiągnęli cel.

W ostatnich latach mieliśmy już sytuacje, gdy baraże wygrywały te niżej notowane zespoły. W sezonie 2020/21 najlepszy okazał się właśnie szósty po rundzie zasadniczej Górnik Łęczna. Potem była czwarta Korona Kielce, piąta Puszcza Niepołomice, czwarty Motor Lublin i dopiero przed rokiem trzecia Wisła Płock. Ta statystyka w sumie tylko potwierdza, jak trudne zadanie stoi przed Wieczystą. Jeśli potwierdzą się słowa Skrobacza, to już w czwartek w Krakowie będziemy świadkami olbrzymiej niespodzianki.

