Wracają do Ekstraklasy po 19 latach. Wiosną będą mieli gotową "perełkę" za 290 mln

Od marzeń o zwolnieniu trenera do powrotu na poziom Ekstraklasy

Swój ostatni sezon w elicie GKS Katowice zanotował niemal dwie dekady temu - w kampanii 2004/2005. Był to dla klubu zwiastun niezwykle mrocznych czasów. Zespół zajął ostatnie miejsce w tabeli, ale nie spadł tylko do II ligi (wówczas był to drugi poziom rozgrywkowy). Tarapaty finansowe uniemożliwiły mu uzyskanie licencji, toteż następny sezon rozpoczął od IV ligi.

Ostatnie lata to stopniowe regulowanie długów i normalizacja struktury klubowej. Natomiast wszystko, co doprowadziło do obecnego sukcesu, zaczęło się w czerwcu 2019 roku. To wtedy drużynę, świeżo zdegradowaną do drugiej ligi, przejął Rafał Górak. Trener zdołał wydźwignąć "GieKSę" na zaplecze elity dopiero po dwóch latach, ale w klubie wierzono w jego warsztat. Choć katowiczanie nie znają nawet smaku PKO BP Ekstraklasy, przed każdą kampanią wieszczono walkę o awans. Tyle że realia okazywały się dla podopiecznych Góraka brutalne - 8. i 10. miejsce to wszystko, na co stać było GKS.