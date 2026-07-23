Kilka lat temu włodarze Wieczystej Kraków, na czele z Wojciechem Kwietniem, postawili sobie bardzo ambitny cel - wyprowadzić tę ekipę z niższych szczebli rozgrywkowych i dotrzeć aż do PKO BP Ekstraklasy. Wówczas wiele osób mogło podawać w wątpliwość kwestię powodzenia tego planu.

Krakowska ekipa konsekwentnie pokonywała jednak kolejne szczeble polskiego futbolu. W międzyczasie do drużyny dołączali nowi zawodnicy, kuszeni wizją dokonania czegoś historycznego. W 2023 roku w klubowych budynkach zameldował się między innymi Michał Pazdan.

Były reprezentant Polski stał się filarem defensywy Wieczystej. To on był jedną z kluczowych postaci, które pozwoliły spełnić marzenie kibiców Wieczystej - wywalczyć upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy.

Michał Pazdan z ofertą ze stolicy Polski. Decyzję podjął w ułamku sekundy

W przerwie między sezonami dowiedzieliśmy się, że owocna przygoda Michała Pazdana w Wieczystej Kraków dobiega końca. Defensor nie przedłużył swojej umowy, stając się tym samym wolnym zawodnikiem. Stan ten trwa aż do teraz.

Nie oznacza to jednak, że żadna piłkarska ekipa nie próbowała pozyskać ikonicznego reprezentanta Polski. Jak podaje portal "TVP Sport", próby takie podjęli włodarze jednej ze stołecznych ekip - Polonii Warszawa. O sytuacji opowiedział nieco więcej trener tej ekipy Piotr Stokowiec.

- Rozmawiałem z Michałem, ale zakończyliśmy to szybko, po męsku. Ten temat nawet się nie rozwinął, bo Michał po prostu podjął inne decyzje życiowe. Bardzo go cenię, współpracowaliśmy razem w Jagiellonii. Michał był rozgoryczony tym, jak został potraktowany w Wieczystej. Chciałem w jakiś sposób mu pomóc, bo uważam, że to wspaniały człowiek i świetny zawodnik. Życiowo ma jednak inne plany - ujawnił szkoleniowiec Polonii Warszawa.

W poprzednim sezonie stołeczna ekipa zajęła 6. miejsce w tabeli Betclic I Ligi. Rok wcześniej "Czarne Koszule" uplasowały się na dokładnie tej samej pozycji. Stokowiec przyznał, że w nadchodzącym sezonie Polonia będzie chciała poczynić zdecydowany krok naprzód. W domyśle chodzi oczywiście o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa ta będzie musiała tego jednak dokonać bez pomocy Michała Pazdana.

Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze Ekstraklasy Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Stokowiec, jeszcze jako trener ŁKS-u Radosław Jóźwiak/Cyfrasport/ŁKS Łódź materiały prasowe

Michał Pazdan i Angel Rodado Marcin Golba AFP





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