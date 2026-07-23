Wprowadził Wieczystą do Ekstraklasy, dostał telefon z Warszawy. Nie wahał się ani chwili

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Sezon 2025/2026 okazał się absolutnie przełomowy dla całego środowiska Wieczystej Kraków. Klub ten wywalczył bowiem historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy. U progu debiutanckiej kampanii w najwyższej klasie rozgrywkowej z krakowską ekipą pożegnało się wielu dotychczasowych piłkarzy. Jednym z nich był Michał Pazdan. Reprezentant Polski wciąż pozostaje bez klubu. Okazuje się, że otrzymał on w tej sprawie telefon prosto ze stolicy kraju. Jego decyzja była natychmiastowa.

Michał Pazdan i Sławomir Peszko podczas świętowania awansu Wieczystej Kraków
Michał Pazdan i Sławomir PeszkoMICHAL PLASZYK / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Kilka lat temu włodarze Wieczystej Kraków, na czele z Wojciechem Kwietniem, postawili sobie bardzo ambitny cel - wyprowadzić tę ekipę z niższych szczebli rozgrywkowych i dotrzeć aż do PKO BP Ekstraklasy. Wówczas wiele osób mogło podawać w wątpliwość kwestię powodzenia tego planu.

Krakowska ekipa konsekwentnie pokonywała jednak kolejne szczeble polskiego futbolu. W międzyczasie do drużyny dołączali nowi zawodnicy, kuszeni wizją dokonania czegoś historycznego. W 2023 roku w klubowych budynkach zameldował się między innymi Michał Pazdan.

Były reprezentant Polski stał się filarem defensywy Wieczystej. To on był jedną z kluczowych postaci, które pozwoliły spełnić marzenie kibiców Wieczystej - wywalczyć upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy.

Michał Pazdan z ofertą ze stolicy Polski. Decyzję podjął w ułamku sekundy

W przerwie między sezonami dowiedzieliśmy się, że owocna przygoda Michała Pazdana w Wieczystej Kraków dobiega końca. Defensor nie przedłużył swojej umowy, stając się tym samym wolnym zawodnikiem. Stan ten trwa aż do teraz.

Nie oznacza to jednak, że żadna piłkarska ekipa nie próbowała pozyskać ikonicznego reprezentanta Polski. Jak podaje portal "TVP Sport", próby takie podjęli włodarze jednej ze stołecznych ekip - Polonii Warszawa. O sytuacji opowiedział nieco więcej trener tej ekipy Piotr Stokowiec.

Zobacz również:

Wojciech Kwiecień i Vozinha
Ekstraklasa

Rozkochał w sobie cały świat, Wieczysta ruszyła do akcji. Przełom ws. bohatera MŚ

Igor Szarek
Igor Szarek

- Rozmawiałem z Michałem, ale zakończyliśmy to szybko, po męsku. Ten temat nawet się nie rozwinął, bo Michał po prostu podjął inne decyzje życiowe. Bardzo go cenię, współpracowaliśmy razem w Jagiellonii. Michał był rozgoryczony tym, jak został potraktowany w Wieczystej. Chciałem w jakiś sposób mu pomóc, bo uważam, że to wspaniały człowiek i świetny zawodnik. Życiowo ma jednak inne plany - ujawnił szkoleniowiec Polonii Warszawa.

W poprzednim sezonie stołeczna ekipa zajęła 6. miejsce w tabeli Betclic I Ligi. Rok wcześniej "Czarne Koszule" uplasowały się na dokładnie tej samej pozycji. Stokowiec przyznał, że w nadchodzącym sezonie Polonia będzie chciała poczynić zdecydowany krok naprzód. W domyśle chodzi oczywiście o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa ta będzie musiała tego jednak dokonać bez pomocy Michała Pazdana.

Zobacz również:

Czy w przyszłym sezonie Barcelona będzie celebrować zdobywane bramki już z Bernardo Silvą w zespole?
La Liga

Wielka "skucha" w USA. Barcelona już szykuje wielki powrót. Zapadła decyzja

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Trzech uśmiechniętych piłkarzy w żółtych koszulkach obejmuje się, wyrażając radość i entuzjazm po meczu.
Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze EkstraklasyPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piotr Stokowiec, nowy trener ŁKS
Piotr Stokowiec, jeszcze jako trener ŁKS-uRadosław Jóźwiak/Cyfrasport/ŁKS Łódźmateriały prasowe
Dwóch piłkarzy w sportowych strojach stoi na murawie boiska, jeden ubrany w żółto-czarą koszulkę z numerem 7, drugi w czerwoną z numerem 9, widoczny sędzia oraz fragment innych zawodników w tle.
Michał Pazdan i Angel RodadoMarcin GolbaAFP


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja