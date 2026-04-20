Większościowy właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski nigdy nie starał się ukrywać, że cały czas poszukuje inwestorów skłonnych do zainwestowania w lidera Betclic 1. Ligi. W tym momencie takie wsparcie byłoby szczególnie cenne, mając na względzie nieuchronny powrót do Ekstraklasy.

"Biała Gwiazda" w ostatni weekend wykonała kolejny krok ku elicie, remisując w niedzielne popołudnie 1:1 z Ruchem Chorzów. Wisła jako lider Betclic 1. Ligi ma na pięć kolejek przed końcem sezonu dziesięć punktów przewagi nad trzecim Chrobrym Głogów. Przy korzystnych wiatrach Wisła awans może świętować już za kilka dni.

W tle sportowej walki wzmocniły się pogłoski o planach Wojciecha Kwietnia. Właściciel Wieczystej Kraków od bardzo dawna jest łączony z Wisłą Kraków, a najnowsze informacje jasno wskazują na to, że ta współpraca staje się coraz bardziej prawdopodobna.

Wojciech Kwiecień ma zainwestować w Wisłę Kraków. Czarny scenariusz przed Wieczystą

Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" zdradził, że Wojciech Kwiecień ma przejąć 25% akcji Wisły Kraków. Sam Królewski, jako większościowy udziałowiec klubu potwierdził trwające rozmowy, lecz nie zdecydował się na zdradzenie jakichkolwiek personaliów. Taki ruch oczywiście wzmocniłby Wisłę. Pojawiają się jednak zasadne pytania o przyszłość aktualnego projektu Kwietnia, czyli Wieczystej Kraków.

Wymowną informacją podzielił się dziennikarz "goal.pl" Piotr Koźmiński, który w swoim tekście pokrótce nakreślił atmosferę wokół Wieczystej. Jak przekonuje, niedawno w klubie miano wzmocnić dział skautingowy. Ostatecznie ten transfer został jednak zablokowany. Nieoficjalnie, ze względu na planowane zmiany wewnątrz klubu.

Znacznie gorsze wieści dla kibiców Wieczystej przedstawił Grzegorz Rudynek. Dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu" poinformował, że Wieczysta najprawdopodobniej nowy sezon rozpocznie w niższych ligach. Oznacza to wycofanie z rozgrywek Betclic 1. Ligi, przez co utrzymanie w lidze miałaby zapewniona drużyna sklasyfikowana na finiszu rozgrywek na 16. pozycji.

- Do mnie dotarły wieści, że od nowego sezonu Wieczysta w niższych ligach, plany przygotowań do nowego sezonu poszły do kubła. Kwiecień energię i środki (Ile akcji w Wiśle? Nie wiem) kieruje na Wisłę. Czyli warto grać o utrzymanie w I lidze - napisał Grzegorz Rudynek na portalu "X".

Wieczysta Kraków zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi i wciąż ma bardzo realne szanse na udział w barażach o Ekstraklasę. Drużyna Kazimierza Moskala najbliższy mecz ligowy rozegra już w czwartek 23 kwietnia z Polonią Bytom.

KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu Polsat Sport