Wisła przy czwartej próbie zdołała wrócić do Ekstraklasy. Wcześniej Krakowianie dwukrotnie przegrali półfinał barażu, a raz w ogóle się do niego nie dostali. Teraz jednak piłkarze Mariusza Jopa przewodzili tabeli od pierwszej kolejki i na dwa mecze przed końcem zapewnili sobie awans.

Przy Reymonta już snują plany na przyszły sezon. Skład zespołu na pewno się zmieni, być może rozbudowany zostanie także sztab szkoleniowy. W klubie nie ukrywają jednak, że zmieni się też wysokość budżetu. Nieoficjalnie mówi się, że ma on przekroczyć 50 mln zł.

Wojciech Kwiecień zainwestuje w Wisłę Kraków?

Jeśli chodzi o wsparcie dla klubu, to wiele tropów prowadzi do Wojciecha Kwietnia, który teraz inwestuje w Wieczystą. Ostatnio jednak pojawiły się informacje, że wkrótce może przestać wydawać pieniądze na ten klub, by zaangażować się w Wisłę, której kibicem jest od lat.

Kwiecień jest zresztą w stałym kontakcie z Królewskim.

Czy w rozmowach jesteśmy bliżej? No tak, jesteśmy bliżej niż wcześniej, bo wcześniej nie było niczego – uśmiecha się Królewski.

Prezes Wisły został zapytany także o jedną z ostatnich informacji, że wraz z przyjściem Kwietnia, do Wisły miałby dołączyć m.in. Sławomir Peszko.

- Ale ja nawet nie wiem, o czym my rozmawiamy - uciął temat Królewski. - Na tę chwilę nie ma żadnego tematu. Po sezonie siadamy, będziemy rozmawiali z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami i tyle. Na dziś nie było żadnego usystematyzowania tego, jak zmiany w Wiśle Kraków miałyby wyglądać - dodaje prezes.

Przy okazji Królewski przyznał, że jest raczej mało prawdopodobne, by któryś z zawodników Wieczystej trafił po sezonie na Reymonta. - Nic mi o tym nie wiadomo. Nie było takiej analizy i nie sądzę, by byli na naszym radarze - zaznacza prezes Wisły.

PJ

Jarosław Królewski Wojciech Matusik East News

