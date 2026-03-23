Władze Wisły podjęły decyzję, wydano zaskakujący komunikat. Klub nie miał wyjścia

Wisła Kraków w miniony weekend zremisowała na wyjeździe z Odrą Opole (1:1). "Biała Gwiazda" utrzymuje fotel lidera Betclic 1. Ligi z dorobkiem 53 punktów. Drugi w tabeli Śląsk Wrocław ma o dziewięć "oczek" mniej. Do końca sezonu pozostało osiem kolejek, które zdecydują o przyszłości 13-krotnych mistrzów Polski, którzy czwarty sezon z rzędu próbują wrócić do PKO BP Ekstraklasy.

Władze Wisły podjęły decyzję. PZPN wydał zgodę, kibice zaskoczeni

Wisła Kraków najbliższy mecz ligowy miała zaplanowany na czwartek (4 kwietnia), a jej rywalem miał być Górnik Łęczna. Tymczasem klub w poniedziałek opublikował komunikat w sprawie spotkania 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Mecz został przełożony i zostanie rozegrany w poniedziałek (6 kwietnia), o godzinie 11:30.

- Nowa data została ustalona na wniosek Wisły Kraków w związku z powołaniami do reprezentacji Polski czterech zawodników Białej Gwiazdy - przekazał krakowski klub w komunikacie.

6 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny, a więc dzień wolny od pracy. Mimo to kibice "Białej Gwiazdy" są zaskoczeni i niezadowoleni przede wszystkim z godziny rozegrania spotkania z Górnikiem Łęczna.

"No tak. Lany poniedziałek więc olewają kibiców... O tej godzinie to b klasa gra a nie pierwsza liga"

"Co stanęło na przeszkodzie, żeby zagrać ten mecz w Wielką Sobotę o 15?"

"Przecież mnóstwo ludzi wyjeżdża. Jestem wkurzony, bo mi zabierają możliwość obejrzenia meczu na żywo"

To tylko część komentarzy kibiców Wisły, które pojawiły się w mediach społecznościowych po ogłoszeniu nowego terminu spotkania.

Wisła Kraków czwarty rok z rzędu walczy o powrót do ekstraklasy Grzegorz Wajda East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

