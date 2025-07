Wiśle Kraków wyrósł mocny rywal w walce o Ekstraklasę. "Mamy na to pieniądze"

W przerwie między sezonami większościowy właściciel ŁKS postanowił wyłożyć spore pieniądze i wpłacił do klubu 10 milionów złotych. I rządzi – zatrudnił nowego prezesa, nowego dyrektora sportowego, nowego szkoleniowca, a do tego sprowadzono już siedmiu zawodników. – Naszym celem jest awans do Ekstraklasy. Mamy na to pieniądze – zapewnia Dariusz Melon, główny udziałowiec ŁKS.