Wisła znów to zrobiła. Padły mocne słowa!

- Walczymy do końca, w pełni skoncentrowani i zdeterminowani oraz ze świadomością tego, co mamy zrobić. I za tę walkę chciałbym właśnie podziękować i pogratulować zespołowi. Co by się nie działo, to musimy walczyć do końca i wierzyć w wynik - zaznacza Sobolewski.