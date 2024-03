Wisła ratuje remis w meczu na szczycie. Rezerwowy bohaterem

13. minuta okazała się pechowa dla gości. Olaf Kobacki dynamicznie zszedł z lewej strony do środka boiska i strzelił mocno w tzw. "krótki róg". Wydawało się, że hiszpański bramkarz Alvaro Raton powinien sparować piłkę, jednak ta po rękach golkipera wpadła do siatki. To już 11. w tym sezonie gol bardzo dobrego w tych rozgrywkach Kobackiego. 10 minut później powinno być 2-0, kapitan Dawid Gojny precyzyjnie dośrodkował z rzutu wolnego, najwyżej wyskoczył Michał Marcjanik, ale tym razem Raton spisał się bez zarzutu. Kolejne 10 minut i znów rzut wolny Gojnego, który celnym strzałem do siatki finalizuje Karol Czubak. Sędzia Paweł Raczkowski zdecydował jednak, że gdyński snajper był na spalonym.

