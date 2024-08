Wisła Kraków złożyła protest, jest już odpowiedź. Kibice są wściekli

Wisła Kraków złożyła odwołanie. PZPN odpowiedziało

Kibice Wisły Kraków są wściekli

"Nikt się nie spodziewał", "Beton", "Przecież to jest jakiś żart", "Czyli naruszenie było nierażące" - pisali zawiedzeni kibice Wisły Kraków. Choć kartka to nie bramka, to jednak nietrudno zrozumieć emocje towarzyszące spornej sytuacji, do jakiej doszło na boisku.