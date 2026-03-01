Wisła Kraków zgotowała im piekło. Teraz chcą się zrewanżować

Ten mecz był jak czarny sen piłkarzy Znicza Pruszków. W meczu z liderem planowali odwrócić złą kartę i rozpocząć marsz w górę tabeli, tymczasem krakowianie zgotowali im piekło. Atakowali od pierwszej do ostatniej minuty, nie zatrzymywali się nawet na chwilę i jakby mieli więcej czasu, to pewnie pokusiliby się o wynik dwucyfrowy.

- Ale dziś Znicz to nie jest ten sam zespół, z którym mierzyliśmy się pół roku temu. Zdecydowanie poprawili grę obronną. Grają intensywnie, są groźni w szybkim ataku. W fazie przejściowej działają bardzo sprawnie. Do tego mają jednego wybitnego piłkarza, jak na pierwszą ligę, czyli Radosława Majewskiego. Patrząc na to, nie powinniśmy brać pod uwagę tej wysokiej wygranej, ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy liderem oraz faworytem i będziemy chcieli to potwierdzić na boisku - podkreśla Jop.

Wisła Kraków. Jop: Idziemy w górę

Wisła Kraków wiosną punktuje słabiej niż jesienią, bo na dziewięć możliwych zdobyła pięć. Inna sprawa, że piłkarze Mariusza Jopa dwa mecze grali z drużynami z górnej części tabeli, a mimo to cały czas mają bezpieczną, 10-punktową przewagę nad trzecim miejscem.

Ale liczy się to, co będzie na koniec sezonu. Dotychczas mamy średnią 2,18 punktu na mecz, a kolejna drużyna ok. 1,7. Ta różnica jest duża i nie wzięła się z niczego, tylko z ciężkiej pracy. Teraz widzę, że idziemy w górę i mam nadzieję, że w niedzielę zaprezentujemy się dobrze. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli serię zwycięstw

Teoretycznie dziś wiślaków powinno czekać łatwe zadanie, bo Znicz cały czas znajduje się w dolnej części tabeli. Co prawda zdołał opuścić strefę spadkową, ale w Pruszkowie nie mogą spać spokojnie, bo mają trzy punkty przewagi nad 16. Górnikiem Łęczna.

