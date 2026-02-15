Wisła Kraków w opałach. Emocje do ostatniej minuty

Choć tabela wskazywała, że w niedzielne popołudnie w Pruszkowie rozegrany zostanie hit I ligi, to jednak wiślacy mogli czuć się faworytami potyczki. Wszystko dlatego, że kilka dni przed meczem Pogoń opuścił jej najlepszy strzelec Rafał Adamski (odszedł do Legii Warszawa), a od pierwszej minuty trener Piotr Stokowiec zdecydował się na wystawienie aż pięciu młodzieżowców.

Nie było więc nic dziwnego w tym, że od początku spotkania goście przejęli inicjatywę, z czasem Pogoń jednak zaczęła się rozkręcać. Co prawda w pierwszej połowie piłkarze Mariusza Jopa oddali osiem strzałów wobec dwóch rywali, ale uderzenia Szczepaniaka i Olewińskiego były blisko sięgnięcia celu.

Po stronie gości najlepszą sytuację miał Angel Rodado, ale źle trafił w piłkę. Z kolei przy uderzeniach Duarte i Dudy bez zarzutu spisał się Paweł Kiszek, były bramkarz Wisły, a obecnie Pogoni.

Większość pierwszej odsłony przebiegała według schematu - Wisła atakuje, Pogoń cofa się i szuka szansy w kontrze. Podobnie zaczęła się druga połowa, ale kilka minut później goście byli w szoku.

Pogoń jakby poczuła, że mimo osłabień jest w stanie zranić lidera I ligi i śmielej ruszyła do ataku. Efekt? Rzut wolny z ok. 25 metrów. Łoś nie zdecydował się jednak na strzał, tylko dograł piłkę w pole karne. Źle z bramki wyszedł Letkiewicz, a najwyżej wyskoczył Niewiadomski i głową skierował piłkę do siatki.

Wisła Kraków. Remis uratował Angel Rodado

Krakowianie byli mocno zdziwieni, ale chwilę później mogli być już w szoku. Pogoń nie dość, że prowadziła, to jeszcze nie miała zamiaru się cofać i sunęła z kolejnymi atakami. Lidera I ligi raz uchroniła interwencja Colley na linii bramkowej, a później kilkakrotnie błysnął Letkiewicz. Bramkarz Wisły bronił strzały z bliska, zza pola karnego, wychodził obronną ręką z niemal beznadziejnych sytuacji.

Wiślacy długo mogli tylko przyglądać się rywalom. W końcu trener Mariusz Jop zdecydował się na cztery zmiany i jedna z nich przyniosła efekt, bo wprowadzony Baniowski dośrodkował na dalszy słupek, a strzałem głową do wyrównania doprowadził Rodado.

Krakowianie do końca mieli przewagę i próbowali zdobyć zwycięską bramkę, ale rywale też próbowali kontratakować. Spotkanie zakończyło się jednak sprawiedliwym remisem.

PJ

Statystyki meczu Pogoń Grodzisk Maz. 1 - 1 Wisła Kraków Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 14 13 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 7 5 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 58 82

Wisła Kraków Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler Grzegorz Wajda/REPORTER East News

PGE Narodowy, Stadion Śląski a może inny obiekt? Gdzie swoje mecze powinna grać reprezentacja? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport