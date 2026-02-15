Wisła Kraków w opałach. Emocje do ostatniej minuty

Pogoń Grodzisk Mazowiecki napędziła stracha Wiśle Kraków. Lider I ligi był w opałach i przegrywał po bramce Jakuba Niewiadomskiego, a wiślacy nie tylko musieli gonić wynik, ale mieli też sporo szczęścia. Remis gościom uratował niezawodny Angel Rodado.

Zawodnicy rywalizują o piłkę podczas meczu piłkarskiego na stadionie, zawodnik w czarnej koszulce próbuje przejąć piłkę od zawodnika w białej koszulce, widoczni są też pozostali gracze na boisku.
Mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła KrakówMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

Choć tabela wskazywała, że w niedzielne popołudnie w Pruszkowie rozegrany zostanie hit I ligi, to jednak wiślacy mogli czuć się faworytami potyczki. Wszystko dlatego, że kilka dni przed meczem Pogoń opuścił jej najlepszy strzelec Rafał Adamski (odszedł do Legii Warszawa), a od pierwszej minuty trener Piotr Stokowiec zdecydował się na wystawienie aż pięciu młodzieżowców.

Nie było więc nic dziwnego w tym, że od początku spotkania goście przejęli inicjatywę, z czasem Pogoń jednak zaczęła się rozkręcać. Co prawda w pierwszej połowie piłkarze Mariusza Jopa oddali osiem strzałów wobec dwóch rywali, ale uderzenia Szczepaniaka i Olewińskiego były blisko sięgnięcia celu.

Po stronie gości najlepszą sytuację miał Angel Rodado, ale źle trafił w piłkę. Z kolei przy uderzeniach Duarte i Dudy bez zarzutu spisał się Paweł Kiszek, były bramkarz Wisły, a obecnie Pogoni.

Większość pierwszej odsłony przebiegała według schematu - Wisła atakuje, Pogoń cofa się i szuka szansy w kontrze. Podobnie zaczęła się druga połowa, ale kilka minut później goście byli w szoku.

Pogoń jakby poczuła, że mimo osłabień jest w stanie zranić lidera I ligi i śmielej ruszyła do ataku. Efekt? Rzut wolny z ok. 25 metrów. Łoś nie zdecydował się jednak na strzał, tylko dograł piłkę w pole karne. Źle z bramki wyszedł Letkiewicz, a najwyżej wyskoczył Niewiadomski i głową skierował piłkę do siatki.

Wisła Kraków. Remis uratował Angel Rodado

Krakowianie byli mocno zdziwieni, ale chwilę później mogli być już w szoku. Pogoń nie dość, że prowadziła, to jeszcze nie miała zamiaru się cofać i sunęła z kolejnymi atakami. Lidera I ligi raz uchroniła interwencja Colley na linii bramkowej, a później kilkakrotnie błysnął Letkiewicz. Bramkarz Wisły bronił strzały z bliska, zza pola karnego, wychodził obronną ręką z niemal beznadziejnych sytuacji.

Wiślacy długo mogli tylko przyglądać się rywalom. W końcu trener Mariusz Jop zdecydował się na cztery zmiany i jedna z nich przyniosła efekt, bo wprowadzony Baniowski dośrodkował na dalszy słupek, a strzałem głową do wyrównania doprowadził Rodado.

Krakowianie do końca mieli przewagę i próbowali zdobyć zwycięską bramkę, ale rywale też próbowali kontratakować. Spotkanie zakończyło się jednak sprawiedliwym remisem.

Statystyki meczu

Pogoń Grodzisk Maz.
1 - 1
Wisła Kraków
Posiadanie piłki
42%
58%
Strzały
14
13
Strzały celne
5
4
Strzały niecelne
7
5
Strzały zablokowane
2
4
Ataki
58
82
Betclic 1 Liga
21. Kolejka
15.02.2026
14:30
Zakończony
Jakub Niewiadomski
54'
Angel Rodado
75'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Pogoń Grodzisk Maz.
Wisła Kraków
Rezerwowi
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
Łysy mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego stoi na tle stadionu, w tle rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Mariusz JopArtur BarbarowskiEast News
Piłkarze w czerwonych koszulkach przytulają się, ciesząc się wspólnie z sukcesu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius ErtlthalerGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
