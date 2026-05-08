Wisła Kraków jesienią rozbiła bank. Już na początku rozgrywek dała konkurencji jasno do zrozumienia, że w tym sezonie nikt nie zamierza skazywać się na łaskę barażów, tylko jak najszybciej chce zapewnić sobie bezpośredni awans do Ekstraklasy.

Na inaugurację piłkarze Mariusza Jopa wygrali w Mielcu ze Stalą 4:0, później rozbili u siebie ŁKS Łódź (5:0), pokonali w Tychach GKS 4:3 i u siebie Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2. Już wtedy drużyna rozgościła się na fotelu lidera, którego nie opuściła do dziś.

W pewnym momencie przewaga Wisły Kraków była ogromna. Zimę zakończyła z dziewięcioma punktami przewagi nad drugą Polonią Bytom i 10 nad Chrobrym Głogów. Wiosną przewaga cały czas była bezpieczna, ale drużyna punktowała już znacznie gorzej. Co prawda zespół przegrał tylko jedno spotkanie, ale wiele zremisował. Seria wyjazdowych remisów sięgała już pięciu miesięcy i została przełamana dopiero w zeszłą niedzielę, gdy Krakowianie pokonali w Rzeszowie Stal 2:1.

Gdyby jednak stworzyć tabelę tylko za rundę wiosenną, to piłkarze Mariusza Jopa byliby w okolicach szóstego miejsca, czyli znów skazywaliby się na baraże. I to właśnie z tego powodu przy Reymonta wyczuwa się niepokój przed startem Ekstraklasy. Jeśli bowiem drużyna grałaby tak, jak jesienią, to powodów do niepokoju by nie było. Forma wiosenna pozostawia jednak sporo do życzenia.

Jaka Wisła Kraków zaprezentuje się w Ekstraklasie?

13-krotnych mistrzów Polski na pewno czekają zmiany. Wielu zawodnikom kończą się umowy, ale na razie temat ich przyszłości jest ucinany.

Na temat kwestii kontraktowych nie chciałbym się wypowiadać. To jest bardziej rola dyrektora sportowego i takie decyzje będą podejmowane po zakończeniu sezonu – podkreśla trener Mariusz Jop.

Wiadomo jednak, że Wiśle przydadzą się wzmocnienia i to niemal w każdej formacji. Poszukiwany będzie bramkarz, środkowy obrońca i wzmocnienie środka pola. Konkurent w ataku przydałby się także Angelowi Rodado.

PJ

