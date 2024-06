Wisła Kraków straciła snajpera. Może zagrać dla ligowej konkurencji

Arka Gdynia i Wisła Kraków to wielcy przegrani I-ligowego sezonu 2023/24. Brak awansu Arki do Ekstraklasy nastąpił w nieprawdopodobnych okolicznościach. Pożyczając język tenisowy Żółto-Niebiescy mieli trzy piłki meczowe - najpierw przegrali 1-2 derbowy mecz z Lechią Gdańsk, która grała w osłabieniu, potem ulegli u siebie GKS Katowice 0-1, gdy do awansu wystarczał remis, by w finale baraży ulec Motorowi Lubin 1-2, mimo prowadzenia do 87. minuty.

