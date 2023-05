Wisła Kraków stoi pod ścianą. Śledź spotkanie na żywo

Wisła gra w Bielsku-Białej z Podbeskidziem. Jeśli straci punkty, będzie miała już tylko matematyczne szanse na zajęcie drugiego miejsca, które daje bezpośredni awans do Ekstraklasy. Poniżej trwa relacja na żywo, transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go.