Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wisła Kraków się nie zatrzymuje. Kosmiczny wyczyn, więcej niż europejskie puchary

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków podejmuje dziś Ruch Chorzów (godz. 20:30) w hitowym starciu na zapleczu Ekstraklasy. Wiele wskazuje na to, że przy Reymonta po raz kolejny zasiądzie ponad 30 tys. widzów. - Nasi fani są niesamowici - podkreśla Angel Rodado, napastnik krakowian.

Angel Rodado liczy, że kibice znów pomogą zawodnikom Wisły
Angel Rodado liczy, że kibice znów pomogą zawodnikom WisłyIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

Kibice Wisły trzy dni temu zawstydzili... wszystkie polskie kluby występujące w europejskich pucharach. Choć u siebie mecze Ligi Konferencji grała Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa, to najwyższa frekwencja w czwartkowy wieczór była na spotkaniu... Wieczysta Kraków - Wisła Kraków. W stolicy zjawiło się niespełna 19 tys. widzów, na stadionie mistrza Polski zasiadło blisko 25 tys., a przy Reymonta było aż 31 813 kibiców.

- Nasi fani byli niesamowici, pchali nas do przodu - przyznał po zremisowanych derbach (1:1) Kacper Duda, pomocnik Wisły.

I liga. Wisła Kraków może odskoczyć rywalom

W tym sezonie wszystko przy Reymonta wydaje się funkcjonować niemal idealnie. Kibice wykręcają niesamowitą średnią, a piłkarze w końcu dominują w lidze. Po 1/3 sezonu Wisła ma 26 punktów, średnio zdobywa ich 2,4 na mecz i jest liderem zaplecza Ekstraklasy. Druga Wieczysta traci do krakowian cztery punkty, a nad trzecią pozycją krakowianie mają pięć punktów przewagi, a dziś ta różnica może się zwiększyć nawet do ośmiu.

W tej sytuacji zapytaliśmy trenera Mariusza Jopa, czy jest zadowolony z dotychczasowego dorobku.

Myślę, że nasza średnia punktowa jest rewelacyjna. Absolutnie nie mam na co narzekać i cieszę się, że mamy tyle punktów. Praktycznie wszystkie statystyki są na naszą korzyść, jeżeli chodzi o zdobyte i stracone bramki. Dużo rzeczy nasz zespół poprawił
podkreśla Mariusz Jop.

Dziś Wisła może jednak zdecydowanie odjechać konkurencji, bo punkty potracili wszyscy pretendenci do wskoczenia na podium. Niespodziewanie przegrał też trzeci Śląsk Wrocław (1:2 ze Zniczem w Pruszkowie), a to oznacza, że przed przerwą na mecze reprezentacji Wisła może zapewnić sobie aż osiem punktów przewagi nad trzecim miejscem, które nie gwarantuje bezpośredniego awansu. Warunek? Krakowianie muszą dziś pokonać Ruch.

Wiślacy są jednak w trakcie intensywnego terminarza, a spotkanie z chorzowianami będzie trzecim w tym tygodniu.

- Za nami dwa męczące spotkania, zawodnicy w obu dali z siebie maksa. Jeśli jednak chodzi o parametry zmęczeniowe, to wygląda to całkiem przyzwoicie. Oczywiście są one wyższe niż po pierwszym meczu, bo zmęczenie się kumuluje, ale na wielu pozycjach mamy bardzo dużą rywalizację i to będzie moment, w którym mogę skorzystać z innych zawodników - zaznacza Jop.

Zobacz również:

W meczu Stal Mielec - Chrobry Głogów na brak nudy nie można było narzekać - a przynajmniej nie w drugiej połowie starcia
I Liga

Dramatyczny przebieg spotkania i gol "stadiony świata". Działo się w polskiej lidze [WIDEO]

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Angel Rodado, napastnik Wisły: - Przed meczem z Wieczystą też mieliśmy tylko trzy dni odpoczynku, a zagraliśmy świetnie. Na to samo liczę w niedzielę, ale mam nadzieję, że zdobędziemy więcej bramek.

Wisła nad Ruchem góruje nie tylko w tabeli, ale ma też przewagę psychologiczną. Ostatnie spotkanie ligowe krakowianie wygrali aż 5:0, a w letnim sparingu pokonała rywali 2:0.

- Ale w tym momencie patrzymy na to trochę inaczej. Przyszedł trener Waldemar Fornalik i wdrożył swoje zasady. Kilka niuansów taktycznych jest zmienionych, widać większy pragmatyzm w grze, więc ten sparing i mecz w tamtym sezonie nie mają w tym momencie większego znaczenia. Oczywiście, są tam te same nazwiska, ale zmiana trenera na pewno wpłynęła na Ruch pozytywnie - ocenia Jop.

Wiele wskazuje, że dziś frekwencja na meczu z Ruchem znów zakręci się w okolicach kompletu. Na dobę przed meczem sprzedano już bowiem blisko 28 tys. biletów.

Piotr Jawor

Borussia Dortmund - RB Lipsk. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports
Tłum kibiców na stadionie tworzy efektowną oprawę, podnosząc dużą flagę w barwach klubowych i trzymając transparent z napisem, który rozciąga się przez całą trybunę, w tle widoczne są trybuny i boisko piłkarskie.
Kibice Wisły Kraków podczas meczu z WieczystąPrzemysław Langiermateriały prasowe
Piłkarz w czarnej koszulce i opasce kapitana na ramieniu z rozłożonymi rękami podczas meczu piłkarskiego na stadionie, w tle widoczni są rozmyci kibice.
Triumfujący Angel Rodado (Wisła Kraków) w meczu ze Śląskiem WrocławGrzegorz WajdaReporter
Tłum kibiców na stadionie tworzy efektowną oprawę, podnosząc dużą flagę w barwach klubowych i trzymając transparent z napisem, który rozciąga się przez całą trybunę, w tle widoczne są trybuny i boisko piłkarskie.
Kibice Wisły Kraków podczas meczu z WieczystąPrzemysław Langiermateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja