Wisła Kraków rusza po wzmocnienia. "Bardzo dużo się dzieje"

Piotr Jawor

Wisła Kraków w poprzedniej kolejce zapewniła sobie awans do Ekstraklasy, ale budowanie zespołu na przyszły sezon zaczęło się dużo wcześniej. - Cały czas prowadzonych jest wiele rozmów - nie kryje Mariusz Jop, trener 13-krotnych mistrzów Polski. Teraz szkoleniowiec musi jednak skupić się na dzisiejszym wyjazdowym spotkaniu z Polonią Warszawa (godz. 20:30).

Angel Rodado w czerwonym stroju z uniesionymi rękami na boisku, w tle piłkarze podczas meczu przypadają.
Angel Rodado ma szansę zostać królem strzelców I ligi, a mogą mu w tym pomóc koledzyAFP

W Wiśle Kraków coraz bardziej muszą się starać, by wynajdywać dla drużyny nowe cele. Pierwszym i najważniejszym było zapewnienie sobie awansu, co stało się w zeszły piątek. Później prezes Jarosław Królewski zapowiadał, że chce, by drużyna była pewna pierwszego miejsca i to udało się dwa dni później, dzięki potknięciu Śląska Wrocław.

Przed dzisiejszą potyczką z Polonią Warszawa, trener Jop próbuje z kolei motywować swoich zawodników chęcią rewanżu.

- Główne cele zostały spełnione, ale mamy postawione przed sobą kolejne. Z Polonią przegraliśmy u siebie, więc na pewno chcemy się zrewanżować. Oczywiście wiemy, że rywale bardzo mocno walczą o baraże i zapowiada się wymagające spotkanie, ale jedziemy tam po wygraną - podkreśla Jop.

Kolejnym celem dla wiślaków może być też zatrzymanie Łukasza Zjawińskiego. Napastnik Polonii ma na koncie 19 bramek i walczy o koronę króla strzelców z Angelem Rodado, który ma 21 trafień. Tyle tylko, że Hiszpan dorobku już na pewno nie poprawi, bo leczy kontuzję. W tej sytuacji to koledzy mogą pomóc mu w utrzymaniu pozycji lidera.

Wisła Kraków. Przymiarki do składu na Ekstraklasę

Pomyślne dokończenie pierwszoligowych rozgrywek nie jest jednak tak ważne jak to, co dzieje się obecnie w gabinetach przy Reymonta.

Oczywiście, że musimy zrobić kilka bardzo mocnych transferów i jesteśmy już teraz do tego przygotowani. Mamy wytypowanych zawodników i trwają nawet z nimi rozmowy, ale rewolucji nie przewidujemy. Ten zespół ma jakość, ale to normalne, że będzie jakaś rotacja. Wierzymy jednak w tych graczy, których mamy
podkreślał po awansie Jarosław Królewski.

Dziś słowa prezesa Wisły potwierdza trener Jop.

- W temacie transferów cały czas dzieje się dużo, dużo rzeczy. Prowadzonych jest wiele rozmów. Zespół już zimą miał pewną przewagę, która pozwalała myśleć o tym, co będzie w przyszłości. I już wtedy zaczęły się pewne ruchy związane z przygotowaniami do Ekstraklasy - mówi szkoleniowiec Wisły.

Łysy mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego stoi na tle stadionu, w tle rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Mariusz JopArtur BarbarowskiEast News
Mężczyzna w okularach ubrany na czarno stoi z zamyśloną miną, opierając dłoń o brodę.
Jarosław KrólewskiWojciech MatusikEast News
Piłkarz w czerwonym stroju drużynowym celebruje gola, wskazując palcem, na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
