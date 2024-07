Wisła Kraków robi duży transfer na ostatnią chwilę. Ma pomóc w awansie

Wisła liczyła, że uda się pozyskać 31-latka przed meczami z KF Llapi . Jak podał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl piłkarz i klub z Częstochowy nie mogli dojść do porozumienia w sprawie rozliczeń finansowych. W końcu jednak zawodnik dogadał się z dotychczasowym pracodawcą, a "Biała Gwiazda" nie zrezygnowała z niego i sprawa znajdzie szczęśliwy finał.

Zawodnik przenosi się do Krakowa na zasadzie transferu definitywnego. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku .

Napastnik w poprzednich rozgrywkach był graczem Rakowa, dla którego wystąpił w 38 spotkaniach, strzelając osiem goli. Jego kontrakt obowiązywał co prawda jeszcze przez dwa kolejne lata, ale zwolennikiem piłkarza nie był wracający na ławkę Marek Papszun .

Zwoliński urodził się 24 lutego 1993 roku w Szczecinie. Jego pierwszym klubem była Arkonia. Jeszcze w wieku juniorskim przeniósł się do Pogoni, gdzie wkraczał w seniorski futbol. Tam pokonywał poszczególne szczeble, docierając do pierwszego zespołu. W ekipie "Portowców" wystąpił łącznie 120 razy, strzelając 25 goli i notując dziewięć asyst. Następnie trafił do takich klubów jak: Arka Gdynia, Górnik Łęczna i Śląsk Wrocław, gdzie przebywał na zasadzie wypożyczenia.