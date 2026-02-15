Krakowianie faworytem do awansu są w każdym sezonie, od czasu spadku z Ekstraklasy. Raz jednak zawiedli po całości, dwukrotnie przegrali w półfinale barażu i w efekcie w I lidze męczą się już czwarty sezon. Obecne rozgrywki są jednak zupełnie inne - od początku wiślacy grają jak na faworyta przystało i widać to także w tabeli.

Piłkarze Mariusza Jopa są zdecydowanymi liderami i mają aż 12 punktów więcej od trzeciej Polonii Bytom i Pogoni Grodzisk Mazowiecki. I to właśnie najniższy stopień podium jest kluczowy, bo nie daje już bezpośredniego awansu, więc mecz z Pogonią ma dodatkowy ciężar.

Jakoś specjalnie nie muszę piłkarzy pobudzać i przypominać o pokorze i o tym, co jest ważne w najbliższym spotkaniu. Mamy bardzo świadomych zawodników, którzy już mają doświadczenie w tej lidze i nie musimy szukać dodatkowej motywacji. Wiemy, o co gramy i jaki jest nasz cel. Po prostu musimy robić swoje – podkreśla Jop.

"Pogoń ma swoje atuty, ale też problemy"

Znacznie mniejsza presja towarzyszy zawodnikom Pogoni. Przed sezonem częściej wymieniani byli jako kandydaci do spadku niż do awansu, a sprawy nie ułatwiał im fakt, że spotkania domowe rozgrywają w Pruszkowie. Zawodnicy trenera Piotra Stokowca są jednak odkryciem rundy, na razie punktując lepiej niż np. Śląsk Wrocław, Ruch Chorzów, czy ŁKS.

- Mają dużo punktów, więcej niż oczekiwała duża liczba trenerów, ekspertów i myślę, że także zawodników Pogoni. To zespół, który ciekawie buduje ataki. Czasem mają pięciu-sześciu, a nawet siedmiu zawodników w polu karnym rywala. Za to w obronie są ustawieni niżej i czekają na przejęcie piłki na swojej połowie. Mają więc swoje atuty, ale też problemy, jak każda drużyna - zaznacza Jop.

Hit I ligi Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków dziś o godz. 14:30.

Mariusz Jop

Angel Rodado

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler

