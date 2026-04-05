Przy Reymonta oczywiście nikt nie bije na alarm, ale ekipa z Wrocławia wyraźnie przyspieszyła. W sześciu ostatnich spotkaniach Śląsk pięciokrotnie zdobył komplet punktów, w tym za walkower z Wisłą. W sobotę spadkowicz z Ekstraklasy wygrał z kolei u siebie z Pogonią Siedlce 1:0.

To oznacza, że wrocławianie zbliżyli się do Wisły na sześć punktów. Do tej pory piłkarzy Mariusza Jopa od reszty stawki na ogół dzielił większy dystans, ale wszystko może wrócić do normy po poniedziałkowym spotkaniu z Górnikiem Łęczna. Teoretycznie wiślaków czeka łatwe zadanie, bo podejmują przedostatnią drużynę w tabeli, ale trener Mariusza Jop woli dmuchać na zimne.

Nie tylko ten sezon, ale też poprzednie pokazują, że czasami wyniki są nieprzewidywalne i na każdego trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. To jest podstawa i dużo o tym rozmawialiśmy. Wiemy, o co gramy i jaki jest nasz cel, a absolutny fundament to jest koncentracja – podkreśla Jop.

Inna sprawa, że Górnik pod wodzą trenera Jurija Szatałowa sprawuje się całkiem nieźle. Wygrał dwa mecze, trzy zremisował oraz dwa przegrał i gdyby stworzyć tabelę złożoną tylko ze spotkań rundy wiosenne, to zajmowałby w tabeli 10. miejsce.

- Po zmianie trenera i kilku trafionych transferach wyglądają całkiem nieźle. Mają kilku piłkarzy o predyspozycjach motorycznych, które ułatwiają im grę w obronie niskiej i fazie przejściowej z obrony do ataku. To na pewno będzie coś, na co będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę - zaznacza Jop.

Wisła Kraków. Co z Angelem Rodado?

Wszystko wskazuje, że w poniedziałkowym spotkaniu szkoleniowiec Wisły będzie mógł skorzystać z najlepszego napastnika I ligi - Angela Rodado. Ostatni mecz Hiszpan rozpoczął na ławce rezerwowych z powodu kontuzji, później kilka dni nie trenował, ale od wtorku już brał udział w zajęciach i nic nie stoi na przeszkodzie, by zagrał przeciwko Górnikowi.

PJ

Igrzyska 2040 w Polsce? "To marzenie, ale realne". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport