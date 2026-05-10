Wisła Kraków w piątkowy wieczór pokonała Chrobrego Głogów 2:0 i tym samym przypieczętowała awans do Ekstraklasy. Po meczu przy Reymonta rozpoczęło się świętowanie, ale w klubie już wcześniej wystartowały przygotowania do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, o czym pisaliśmy TUTAJ.

W Wiśle podkreślają, że nie zamierzają podzielić losu beniaminków np. z tego sezonu. Jest już bowiem pewne, że z Ekstraklasą po zaledwie roku pożegna się Termalica Bruk-Bet Nieciecza, a to samo może czekać Arkę Gdynia, która obecnie jest na przedostatniej pozycji.

Ale myślę, że jesteśmy drużyną, która mimo wszystko bardziej pasuje do Ekstraklasy niż do pierwszej ligi. Gramy techniczny futbol, więc jestem ciekawy co przyniesie przyszłość – podkreśla pomocnik Kacper Duda.

Pomocnik Maciej Kuziemka: - Czy jesteśmy gotowi na Ekstraklasę? To już pytanie do pionu sportowego, ale ja czuję się gotowy. Choć wiadomo, że są rzeczy, nad którymi trzeba pracować całą karierę. Wiem, jakie są moje deficyty, ale stać mnie na to, żeby dobrze pokazywać się w Ekstraklasie.

Wisła Kraków. Prezes Jarosław Królewski marzy o Lidze Mistrzów

Zdecydowanie bardziej konkretnie na temat planów wypowiada się Jarosław Królewski. Gdy Interia zapytała prezesa o cel na pierwszy sezon w Ekstraklasie, odpowiedział: - Przede wszystkim chcielibyśmy być takim pełnoprawnym członkiem tej Ekstraklasy, czyli poczuć się pewnie w niej, a więc grać po prostu nie o utrzymanie, ale gdzieś o początek środka tabeli.

Wizje i plany Królewskiego sięgają jednak znacznie dalej, bo aż Ligi Mistrzów. A podzielił się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Nasze miejsce jest w Lidze Mistrzów. Szczerze? Jak zdrowie pozwoli to przed 2030 rokiem jest to możliwe :) zrobimy to" - napisał na portalu społecznościowym X.

Tymczasem Wiśle w I lidze do rozegrania zostały dwa spotkania: wyjazdowe z Polonią Warszawa oraz u siebie z Pogonią Siedlce. Obecnie 13-krotni mistrzowie Polski zajmują pierwsze miejsce i o osiem punktów wyprzedzają Śląsk Wrocław, którego czekają jeszcze trzy mecze.

PJ

