Wisła Kraków nie odpuszcza. Znów to zrobili

Kibice Wisły Kraków już dawno z takim optymizmem nie czekali na rundę rewanżową. W poprzednich latach musieli mnożyć scenariusze, liczyć punkty i wskazywać głównych rywali, a dziś sami rozdają karty. Piłkarze Mariusza Jopa są w niezwykle komfortowej sytuacji - są liderem tabeli i mają dziewięć punktów przewagi nad Polonią Bytom oraz 10 nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki, zajmującą trzecią pozycję, która nie daje bezpośredniego awansu do Ekstraklasy.

Choć przy Reymonta nie wyobrażają sobie, by w tym sezonie awans znów się wymknął, to jednak w klubie wolą dmuchać na zimne.

Drogą do awansu jest koncentracja na każdym kolejnym treningu i na najbliższym spotkaniu. Taki sposób myślenia dawał nam wymierne efekty, bo tak samo podchodziliśmy od początku tego sezonu do sprawy i nie zamierzamy tego zmieniać – podkreśla trener Mariusz Jop.

- Myślenie o tym, co będzie za dwa tygodnie, czy za ileś tam spotkań... My staramy się być od tego jak najdalej. Wiemy, że środowisko, kibice i dziennikarze będą cały czas przywoływać ten cel, ale my jesteśmy jego świadomi i to się nie zmieniło - dodaje szkoleniowiec.

Wisła piłkarską wiosnę inauguruje dziś na swoim boisku spotkaniem z GKS-em Tychy (godz. 20:30). Goście mieli być jednym z zespołów z aspiracjami do awansu, tymczasem znajdują się w strefie spadkowej i na ratunek wezwany został trener Łukasz Piszczek, były reprezentant kraju.

- GKS bardzo mocno się zmienił i sam jestem ciekaw, jak się będą prezentowali. Natomiast tak jak zawsze skupiamy się na swoich działaniach i na tym co my mamy robić - zaznacza Jop.

Wiśle w awansie mają pomóc kibice. Już 10 godzin przed dzisiejszym meczem klub sprzedał ponad 20 tys. wejściówek, ale fani nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, bo najwięcej biletów zawsze schodzi tuż przed spotkaniem. - Chcemy dać kibicom pozytywne emocje - zaznacza Jop.

I liga. Kto jeszcze będzie walczył o awans do Ekstraklasy?

Jesienią było co najmniej kilka drużyn, które mają wysokie aspiracje, ale w pierwszej rundzie zawiodły. Władze Śląska Wrocław zapowiadały, że pierwszoligowa tułaczka ma trwać tylko sezon, tymczasem drużyna na razie jest na siódmym miejscu, czyli nawet poza strefą barażową. Tuż za wrocławianami znajdują się inne drużyny typowane do awansu, czyli Ruch Chorzów i Polonia Warszawa. Z kolei ŁKS Łódź zajmuje dopiero 11. miejsce.

Taki układ sił sprawia, że walka o Ekstraklasę zapowiada się jeszcze ciekawiej. Szczególnie, że na rynku transferowym najaktywniejsza była Wieczysta Kraków, która nie ukrywa, że celem jest awans. Drużynę ku Ekstraklasie ma poprowadzić Kazimierz Moskal, który na brak wsparcia klubu nie może narzekać. Zimą beniaminek pozyskał czterech ciekawych zawodników, na których łącznie wydał - według nieoficjalnych informacji - ponad 1,5 mln euro.

