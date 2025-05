Wisła Kraków nadała fatalny komunikat. Tuż przed barażami do Ekstraklasy. To koniec

Jeszcze na dwie kolejki przed końcem sezonu ligowego Wisła Kraków nie mogła być pewna udziału w barażach o Ekstraklasę. Zmieniło się to wraz z imponującym zwycięstwem nad Stalą Stalowa Wola. "Biała Gwiazda" rozegrała prawdziwy koncert, gromiąc rywala aż 5:0. Było to jej najwyższe zwycięstwo od 22 lutego i pogromu w starciu z Ruchem Chorzów .

Imponujący występ Wisły Kraków. Kapitan okupił zwycięstwo kontuzją

Barca wraca do treningów po świętowaniu tytułu La Liga / AP / © 2025 Associated Press

Jest oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia Alana Urygi. Wisła Kraków w tarapatach

Uryga od czasu wspomnianego meczu z Ruchem Chorzów grał od deski do deski w każdym spotkaniu. To właśnie od niego trener rozpoczynał ustalanie wyjściowego składu "Białej Gwiazdy". Utrata tak ważnego ogniwa defensywy tuż przed walką o awans do Ekstraklasy stanowi potężny cios. Mariusz Jop będzie musiał jak najprędzej ustalić, go może zastąpić go w najbliższych starciach.