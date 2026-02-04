Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wisła Kraków na powrót czeka cztery lata. Legenda ostrzega i wskazuje klucz

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

W najbliższy weekend wznowione zostaną rozgrywki Betclic 1. Ligi. Zimową przerwę na fotelu lidera spędziła Wisła Kraków, która ma sporą przewagę nad resztą stawki. Tymczasem Jakub Błaszczykowski, który jest współwłaścicielem klubu ostrzega swoich młodszych kolegów.

Piłkarz w czerwonym stroju sportowym z logo sponsorów wykonuje gest wskazania ręką podczas meczu, na rozmytym tle widać stadion.
Wisła Kraków czwarty rok z rzędu walczy o powrót do ekstraklasyGrzegorz WajdaEast News

Wisła Kraków pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą sezonie 2021/22. Klub spod Wawelu czwarty rok z rzędu próbuje wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

"Biała Gwiazda" po rundzie jesiennej jest w doskonałym położeniu. Krakowianie w dziewiętnastu kolejkach Betclic 1. Ligi wywalczyli 43 punkty i mają aż dziewięć "oczek" przewagi nad drugą Polonią Bytom.

Wisła Kraków awansuje do PKO BP Ekstraklasy? Błaszczykowski tonuje nastroje

Wielu kibiców i ekspertów jest zdania, że Wisła nie roztrwoni tej przewagi i za kilka miesięcy przypieczętuje awans. Tymczasem Jakub Błaszczykowski, a więc legenda klubu i współwłaściciel tonuje nastroje.

Po pierwszym półroczu wygląda to naprawdę obiecująco, natomiast nikt mając 43 punkty jeszcze nie awansował do Ekstraklasy
powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Były kapitan reprezentacji Polski podkreślił jednocześnie, że w Wisła w każdym meczu będzie musiała udowodnić swoją wartość. Wskazał także, co będzie kluczowe, aby za kilka miesięcy cieszyć się z upragnionego awansu.

- Myślę, że teraz runda rewanżowa będzie dużo cięższa i musimy być na nią gotowi. Trzeba koncentrować się na każdym najbliższym meczu, nie wybiegać pół roku do przodu, bo można tu dużo po drodze pogubić - powiedział i podkreślił, że ligowi rywale także się szykują na drugą część sezonu. - Bardzo się zbroją i wygląda na to, że będzie naprawdę ciekawa - dodał.

Wisła Kraków swój pierwszy mecz rozegra w piątek (6 lutego) o godz. 20:30. Rywalem będzie GKS Tychy, a więc zespół prowadzony przez przyjaciela Błaszczykowskiego - Łukasza Piszczka.

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach cieszy się z bramki na murawie stadionu, wokół nich widoczni kibice na trybunach oraz fotograf na skraju boiska.
Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
Kuba Błaszczykowski
Kuba BłaszczykowskiAKPA
