Wisła Kraków pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą sezonie 2021/22. Klub spod Wawelu czwarty rok z rzędu próbuje wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

"Biała Gwiazda" po rundzie jesiennej jest w doskonałym położeniu. Krakowianie w dziewiętnastu kolejkach Betclic 1. Ligi wywalczyli 43 punkty i mają aż dziewięć "oczek" przewagi nad drugą Polonią Bytom.

Wisła Kraków awansuje do PKO BP Ekstraklasy? Błaszczykowski tonuje nastroje

Wielu kibiców i ekspertów jest zdania, że Wisła nie roztrwoni tej przewagi i za kilka miesięcy przypieczętuje awans. Tymczasem Jakub Błaszczykowski, a więc legenda klubu i współwłaściciel tonuje nastroje.

Po pierwszym półroczu wygląda to naprawdę obiecująco, natomiast nikt mając 43 punkty jeszcze nie awansował do Ekstraklasy

Były kapitan reprezentacji Polski podkreślił jednocześnie, że w Wisła w każdym meczu będzie musiała udowodnić swoją wartość. Wskazał także, co będzie kluczowe, aby za kilka miesięcy cieszyć się z upragnionego awansu.

- Myślę, że teraz runda rewanżowa będzie dużo cięższa i musimy być na nią gotowi. Trzeba koncentrować się na każdym najbliższym meczu, nie wybiegać pół roku do przodu, bo można tu dużo po drodze pogubić - powiedział i podkreślił, że ligowi rywale także się szykują na drugą część sezonu. - Bardzo się zbroją i wygląda na to, że będzie naprawdę ciekawa - dodał.

Wisła Kraków swój pierwszy mecz rozegra w piątek (6 lutego) o godz. 20:30. Rywalem będzie GKS Tychy, a więc zespół prowadzony przez przyjaciela Błaszczykowskiego - Łukasza Piszczka.

