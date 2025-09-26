Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wisła Kraków może odetchnąć z ulgą. "Biała Gwiazda" wciąż na czele, kilka dni spokoju

Na start 11. kolejki Betclic 1. Ligi Śląsk Wrocław przed swoją publicznością mógł prześcignąć Wisłę Kraków i awansować na pozycję lidera. Wystarczyło pokonać Polonię Warszawa. Do przerwy ten scenariusz był bardzo realny, lecz moment nieuwagi sprawił, że spotkanie to pozostało nierozstrzygnięte. Najbardziej zadowoleni z tego rozstrzygnięcia są kibice w Krakowie. "Biała Gwiazda" utrzymuje pozycję lidera i może ze spokojem przygotowywać się do poniedziałkowego starcia z Polonią Bytom.

Śląsk Wrocław był bliski awansu na pozycję lidera Betclic 1. Ligi kosztem Wisły Kraków
Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie z hukiem pożegnał się z Ekstraklasą. W przeciągu 12 miesięcy we Wrocławiu najpierw świętowano wicemistrzostwo Polski i rozpaczano po spadku do Betclic 1. Ligi. Nieudanej finalnie misji ratunkowej pod koniec sezonu podjął się Ante Simundza. Słoweniec zdobył jednak zaufanie zarządu i pozostał na stanowisku.

Wrocławianom udało się uniknąć losu pozostałych spadkowiczów Puszczy Niepołomice i Stali Mielec, którzy znajdują się na dole ligowej tabeli. Śląsk od początku sezonu znajduje się w czołówce, a piątkowe starcie z Polonią Warszawa stworzyło im możliwość awansu na pozycję lidera. Kosztem Wisły Kraków, która na swoją kolej w lidze będzie czekała aż do poniedziałku.

Polonia Warszawa w poprzednim sezonie otarła się o Ekstraklasę. W półfinale barażu ulegli 1:2 Wiśle Płock, która dzisiaj robi furorę na najwyższym szczeblu rozgrywkom. "Czarnym Koszulom" na początku nowego sezonu idzie całkiem przyzwoicie, zajmują miejsce w środku tabeli, lecz strata do strefy barażowej jest minimalna. Sporą rysą na ich wizerunku była wtorkowa kompromitacja w Pucharze Polski. Stołeczny klub po dogrywce odpadł z występującym w IV lidze Gryfem Słupsk.

    Śląsk próbował wyprzedzić lidera. Wisła Kraków pozostała niezagrożona

    Do przerwy plan przejęcia fotelu lidera szedł gospodarzom całkiem sprawnie. W 20. minucie Śląsk wyszedł na prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne Przemysława Banaszaka i przytomnym dograniu Luki Marjanaca, futbolówkę do bramki Polonii skierował Piotr Samiec-Talar.

    Goście w pierwszej części spotkania stworzyli sobie jedną, znakomitą okazję. W 37. minucie naprawdę niewiele zabrakło, by Oliwier Wojciechowski doprowadził do wyrównania. 20-letni pomocnik po wrzutce z rzutu rożnego strzelał głową, a piłka naprawdę minimalnie minęła słupek bramki Śląska.

    Znacznie lepiej od Wojciechowskiego tuż po przerwie zachował się Łukasz Zjawiński. Najbardziej bramkostrzelny zawodnik Polonii w pojedynku główkowym przeskoczył Tommasso Guercio i w 50. minucie doprowadził do wyrównania. Asystę przy tym trafieniu zanotował właśnie Wojciechowski, który w pierwszej połowie nie mógł liczyć na szczęście.

    Oba zespoły usilnie próbowały, lecz finalnie nie zdołały przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Remis 1:1 we Wrocławiu jest znakomitą wiadomością dla Wisły Kraków. Ten rezultat oznacza, że podopieczni Mariusza Jopa wciąż mogą cieszyć się mianem lidera Betclic 1. Ligi. "Biała Gwiazda" swoje spotkanie ligowe rozegra w poniedziałek, a jej przeciwnikiem będzie dobrze dysponowany od początku sezonu beniaminek.

    Polonia Bytom aktualnie zajmuje bardzo wysokie, trzecie miejsce w tabeli. Potencjalna wygrana na zakończenie piłkarskiego weekendu sprawi, że klub z Górnego Śląska zrówna się punktami z Wisłą. Krakowianie mają jednak w zanadrzu ogromny atut w postaci zaległego spotkania. I to nie byle jakiego, bo mowa o derbach stolicy Małopolski z Wieczystą. To spotkanie pierwotnie miało odbyć się już 15 sierpnia, lecz było przekładane aż trzykrotnie. Starcie to finalnie odbędzie się 2 października.

    Betclic 1 Liga
    11 kolejka
    26.09.2025
    20:30
    Zakończony
    Piotr Samiec-Talar
    19'
    Łukasz Zjawiński
    50'
